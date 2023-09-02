Hacı Bayram Veli'nin doğduğu semtin adı değişiyor

Balcı, Hacı Bayram Veli Külliyesi'nin, yaklaşık üç ayda tarihi caminin restorasyonu, kütüphane, kültürevi ve meydandaki yeşil alan çalışmalarıyla tam bir çekim merkezine dönüşeceğini söyledi. Asım Balcı, isim değişikliğine ilişkin hukuki sürecin başladığını, Valiliğin onayıyla adı değiştirilecek bölgedeki meydanın sonbahar aylarında halka açılacağını belirtti. Bölgede restorasyon çalışması devam eden köy camisinin 100 yıldan daha fazla süredir ayakta olduğunu anlatan Balcı, camide, üzeri sıvayla kaplı ince kalem işleri tespit ettiklerini bildirdi. Balcı, Hacı Bayram Veli'nin doğduğu evin restorasyon çalışmalarının ardından inanç turizmine kazandırılacağını ifade etti.