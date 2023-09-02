Hacı Bayram Veli'nin doğduğu semtin adı değişiyor

Balcı şöyle devam etti: "Zülfazıl 'fazilet sahibi' anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Bölgede çok sayıda inanç önderinin bulunması, Hacı Bayram Veli gibi önemli şahsiyetlerin bulunması da buna atıfta bulunulduğunu gösteriyor. O bakımdan, bu dönüşüm çalışmalarıyla birlikte Zülfazıl isminin bölgeye verilmesi konusunda vatandaşların yoğun bir talebi oldu. Biz de bu talepleri dikkate alarak önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."