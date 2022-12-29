Hacı Bayram-ı Veli'nin eşyaları Başkentte açılan müzede sergileniyor

Yakın zamanda Altındağ'da açılışı gerçekleştirilen Hacı Bayram-ı Veli Müzesi'nde mutasavvıfın hırkaları, dönemin şairlerinin kendisine yazdığı şiirler ve kişisel eşyaları sergileniyor. Bu eşyalar arasında Hacı Bayram-ı Veli'nin özel taçları olduğu belirtilen "sanduka tacı" ve "keçe külahı", müzeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Müze Müdürü Dilek Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dervişlerin, tasavvuf yolculuğuna attıkları ilk adımda hırka giydiklerini, olgunlaşma dönemlerinde taç taktıklarını, dolayısıyla tacı olan dervişin tarikat kubbesi altında şeriat makamına dahil olduğunu söyledi. Sergilenen iki tacın, Hacı Bayram-ı Veli'nin olgunlaşma dönemine ait olduğunu belirten Kara, Hacı Bayram-ı Veli'nin taçları sadece özel gecelerde ve üç aylar olarak tanımlanan recep, şaban ve ramazanda taktığını ifade etti.