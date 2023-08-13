2023-08-13 12:12:24 Haç işareti ve Kayı tamgası: Van Gölü'ndeki gizemli taşlar... 'Nuh Tufanı'nın burada olduğunu kanıtlıyor'
Van Gölü'nde dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen dalışlarda dikkat çeken taşlar tespit edildi. Amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yapılan dalışlarda Van Gölü’nün derinliklerinde sularında çekilmesi ile birlikte hem mezarlık hem de köy yaşam izlerinin olduğu alanlar bulundu. Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çok büyük bir alan keşfettik. Mezarlıklar var. Burada Kayı tamgalı ve haç işaretlerinin bulunduğu taşlara denk geldik. Çok enteresandır mezarlıklar içinde Kayı tamgalı büyük bir taşa denk geldik. Van Gölü havzasında Nuh tufanının olduğunu birazda kanıtlamış olduk" dedi.