Güvenli liman talebi altını parlatıyor!
Artan jeopolitik gerilimler, emtia piyasalarını küresel yatırımcılar için yeniden merkez konuma taşıdı. Pandemiyle başlayan, savaşlar, ticaret çatışmaları ve son olarak Venezuela ve İran gerilimiyle artan jeopolitik riskler yatırımcı için geçici bir şok olmaktan çıktı. Petrolden altına, bakırdan gümüşe kadar emtia artık kalıcı bir risk primiyle fiyatlanıyor. Yıl 2026 ve dünya halen küresel ticaret haritasını sürekli yeniden çizen jeopolitik gerilimlerle boğuşuyor. Bu gibi zamanlarda, cazip bir varlık sınıfı olarak emtia yatırımcının odağı haline geliyor. Küresel emtia piyasalarının nabzını ölçen CRB endeksi yılbaşından bu yana yüzde 2 yükselirken, GSCI endeksi yüzde 2,75 ve Şanghay Borsası Emtia Endeksi yüzde 6 yükseldi. Uzmanlar yatırımcıların artık jeopolitik risk çağında yaşadığını söylüyor ve bu çağda ‘oyunun adı emtia’ diyor.