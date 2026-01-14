Güvenli liman talebi altını parlatıyor!

Birçok tüccar ve uzman, emtia piyasaları için bu yeni dönemin başlangıcının 2020’de pandemi ile başladığını söylüyor. Altı yıl önce COVID ile başlayan jeopolitik riskler 2022’den itibaren Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile derinleşti. O zamandan beri geçen yaklaşık dört yılda dünya; Ortadoğu’da yeni çatışmalara, ticaret savaşlarına ve son olarak ABD’nin İran’ın ticaret ortaklarına yüzde 25 gümrük vergisi tehdidine tanık oldu. Bu ortamda güvenli liman arayışı kıymetli metalleri gözde yaparken, yeşil enerji yarışı da lityum ve bakır gibi elementleri jeopolitik satranç taşları haline getirdi.