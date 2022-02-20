Güngör Arslan'ın cenazesi toprağa verildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, camiye gelerek Arslan ailesine başsağlığı diledi. Vali Yavuz'dan eşinin ölümüne neden olan zanlının arkasında bulunduğunu öne sürdüğü kişilerin yakalanmasını isteyen Suna Arslan, "O zaman gönlümü ferahlatırsınız, yetim de olsa çocuğumun, başımın dimdik durmasını sağlarsınız. Uğur Mumcu'lar, Abdi İpekçi'ler, faili meçhuller gibi kaybolup gitmesin Güngör Arslan. Gerçeği bulun lütfen, sizden sadece bunu istiyorum." dedi. Yavuz da bunun üzerine, "Acınızı paylaşıyorum, hiç endişeniz olmasın bulacağız. Herkes de bulduğumuzu görecek. Şu anda başka bir şey söyleyemem ama her yönüyle bakıyoruz. Kısa zamanda sonuçlandıracağız." diye konuştu.