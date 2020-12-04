Güney Afrika ve Rusya'da üretilen uçak ve kamyon parçaları, Türk tezgahından geçiyor!

Şirketin yöneticisi Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şu ifadelerde bulundu: "Şimdi mesailere kalarak çalışıyoruz. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Yurt dışında sevkiyatlarda pandemi nedeniyle sorunlar yaşadık. Almanya, Rusya, İsveç ile Afrika ve Asya ülkelerine ürünümüzü gönderdik. Güney Afrika'da uçak fabrikasında çalışan makinemiz var. Rusya'da da kamyon üreticisine model işleyen tezgahlarımız var. Önümüzdeki yıllarda bu potansiyeli daha da artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından referanslı siparişlerimiz geliyor. Bu makinelerin ithalatını da bir ölçüde azaltmış oluyoruz. Yurt dışı pazarlarında daha fazla yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde söz sahibi olan İtalyan ve Alman makineleriyle rekabet edebilecek noktaya geldik. İnşallah önümüzdeki yıllarda etkinliğimizi daha da artıracağız"