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Teknoloji-Bilişim
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Güney Afrika ve Rusya'da üretilen uçak ve kamyon parçaları, Türk tezgahından geçiyor!

2020-12-04 18:51:10
Güney Afrika ve Rusya'da üretilen uçak ve kamyon parçaları, Türk tezgahından geçiyor!

Konya'da bir firmanın ürettiği CNC tezgahları, Güney Afrika ve Rusya'da uçak ve kamyon fabrikalarında kullanıyor.

#1
Foto - Elfamak Makine, uzun yıllardır devam eden mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarının sonucu CNC ahşap ve metal işleme tezgahı üretti.

Elfamak Makine, uzun yıllardır devam eden mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarının sonucu CNC ahşap ve metal işleme tezgahı üretti.

#2
Foto - Otomotiv, mobilya ve endüstrinin birçok kolunda kullanılan uzaktan kumandalı CNC makinesi, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Otomotiv, mobilya ve endüstrinin birçok kolunda kullanılan uzaktan kumandalı CNC makinesi, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok ülkeye ihraç ediliyor.

#3
Foto - Firma, bugüne kadar yaptığı teknolojik altyapı yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiği makinelerle, yurt dışında Türkiye markası olmanın gururunu yaşıyor.

Firma, bugüne kadar yaptığı teknolojik altyapı yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiği makinelerle, yurt dışında Türkiye markası olmanın gururunu yaşıyor.

#4
Foto - Katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri geliştiren firma, ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri geliştiren firma, ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

#5
Foto - Firmanın Güney Afrika'da bir uçak fabrikasında ürünleri de mevcut.

Firmanın Güney Afrika'da bir uçak fabrikasında ürünleri de mevcut.

#6
Foto - Aynı zamanda şirket, Rusya'da kamyon üreticisine de model işleyen tezgahları ihraç etmiş durumda.

Aynı zamanda şirket, Rusya'da kamyon üreticisine de model işleyen tezgahları ihraç etmiş durumda.

#7
Foto - Döküm sektöründe kullanılan büyük ölçekli CNC'ler, tezgahlarından, yazılımına ve tasarımına kadar bütün parçaları yerli mühendislik ürünü.

Döküm sektöründe kullanılan büyük ölçekli CNC'ler, tezgahlarından, yazılımına ve tasarımına kadar bütün parçaları yerli mühendislik ürünü.

#8
Foto - Firma, Alman ve İtalyan makineleriyle rekabet edecek duruma geldi.

Firma, Alman ve İtalyan makineleriyle rekabet edecek duruma geldi.

#9
Foto - Şirketin yöneticisi Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şu ifadelerde bulundu:

Şirketin yöneticisi Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şu ifadelerde bulundu: "Şimdi mesailere kalarak çalışıyoruz. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Yurt dışında sevkiyatlarda pandemi nedeniyle sorunlar yaşadık. Almanya, Rusya, İsveç ile Afrika ve Asya ülkelerine ürünümüzü gönderdik. Güney Afrika'da uçak fabrikasında çalışan makinemiz var. Rusya'da da kamyon üreticisine model işleyen tezgahlarımız var. Önümüzdeki yıllarda bu potansiyeli daha da artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından referanslı siparişlerimiz geliyor. Bu makinelerin ithalatını da bir ölçüde azaltmış oluyoruz. Yurt dışı pazarlarında daha fazla yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde söz sahibi olan İtalyan ve Alman makineleriyle rekabet edebilecek noktaya geldik. İnşallah önümüzdeki yıllarda etkinliğimizi daha da artıracağız"

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