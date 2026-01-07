  • İSTANBUL
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, "Öcalan’ın yerine hazırlanıyor" dedi, açık açık isim verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, “Öcalan’ın yerine hazırlanıyor” dedi, açık açık isim verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’de merkezi yönetime entegrasyona karşı çıkan SDG/YPG yapılanmasına sert sözlerle yüklendi.

1
#1
Foto - Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, "Öcalan’ın yerine hazırlanıyor" dedi, açık açık isim verdi

Özellikle örgütün elebaşı konumundaki Mazlum Abdi’yi hedef alan Bahçeli, bu yapının dış güçlerle olan ilişkilerine dikkat çekti.

#2
Foto - Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, "Öcalan’ın yerine hazırlanıyor" dedi, açık açık isim verdi

SDG/YPG’nin tutumunun İsrail’le bağlantılı olduğunu söyleyen Bahçeli, bunun bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade etti.

#3
Foto - Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, "Öcalan’ın yerine hazırlanıyor" dedi, açık açık isim verdi

Bahçeli, “SDG/YPG’nin İsrail’in dümen suyuna girmesi” ifadesini kullanarak tepkisini net biçimde ortaya koydu. MHP lideri, İsrail tarafından Mazlum Abdi’nin PKK’nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor gibi gösterildiğini söyledi.

#4
Foto - Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, "Öcalan’ın yerine hazırlanıyor" dedi, açık açık isim verdi

Bu durumun kasıtlı bir senaryo olduğuna işaret eden Bahçeli, söz konusu girişimlerin çözümsüzlüğü körüklediğini dile getirdi. Açıklamalarında kaos uyarısı yapan Bahçeli, bu tür hamlelerin bölgeyi daha tehlikeli bir sürece sürükleyeceğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
