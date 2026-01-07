Gündemi sarsan sözler! Bahçeli, “Öcalan’ın yerine hazırlanıyor” dedi, açık açık isim verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’de merkezi yönetime entegrasyona karşı çıkan SDG/YPG yapılanmasına sert sözlerle yüklendi.
Özellikle örgütün elebaşı konumundaki Mazlum Abdi’yi hedef alan Bahçeli, bu yapının dış güçlerle olan ilişkilerine dikkat çekti.
SDG/YPG’nin tutumunun İsrail’le bağlantılı olduğunu söyleyen Bahçeli, bunun bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade etti.
Bahçeli, “SDG/YPG’nin İsrail’in dümen suyuna girmesi” ifadesini kullanarak tepkisini net biçimde ortaya koydu. MHP lideri, İsrail tarafından Mazlum Abdi’nin PKK’nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor gibi gösterildiğini söyledi.
Bu durumun kasıtlı bir senaryo olduğuna işaret eden Bahçeli, söz konusu girişimlerin çözümsüzlüğü körüklediğini dile getirdi. Açıklamalarında kaos uyarısı yapan Bahçeli, bu tür hamlelerin bölgeyi daha tehlikeli bir sürece sürükleyeceğini vurguladı.
