Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

Beşiktaş zamanında rakipleri ile girdiği yarışları kaybederken 'şerefli ikincilikleri' ile övünürdü. Bu kulüp tarihine geçti. Serdal Adalı dönemi ise siyah-beyazlıların tarihine Süper Lig'de 3'üncü olmak için transfer yapılan, teknik adam getirilen bir dönem olarak geçecek gibi. Çünkü Ole Gunnar Solskjaer'den sonra Asbaşkan Murat Kılıç da benzer bir açıklama ile camiaya umut vermeye çalıştı.