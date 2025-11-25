  • İSTANBUL
Spor
8
Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

Beşiktaş zamanında rakipleri ile girdiği yarışları kaybederken 'şerefli ikincilikleri' ile övünürdü. Bu kulüp tarihine geçti. Serdal Adalı dönemi ise siyah-beyazlıların tarihine Süper Lig'de 3'üncü olmak için transfer yapılan, teknik adam getirilen bir dönem olarak geçecek gibi. Çünkü Ole Gunnar Solskjaer'den sonra Asbaşkan Murat Kılıç da benzer bir açıklama ile camiaya umut vermeye çalıştı.

Foto - Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

Beşiktaş son iki sezonda Kasım ayında lige havlu atmıştı. Bu sezon Serdal Adalı ve Sergen Yalçın yönetiminde bir yenilik oldu. Siyah-beyazlılar şampiyonluk yarışında Kasım'ı göremedi. Ekim'de lige veda etti. Daha Kasım ayı bitmeden de "bize güvenin" açıklamaları geldi.

Foto - Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

Önce Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın 1-1 biten Samsunspor maçından sonra şu ifadeleri kullandı: - Elimizden geldiğince durumu toparlayacağız.

Foto - Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

Sonra da Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç önce maçın hakemini eleştirdi. Sonra da beklenen açıklamayı yaptı: - Ligin sonunda da Beşiktaş'ın ismine yakışır şekilde en iyi yerde bitireceğiz.

Foto - Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

"Transfer benim konum değil" diyen Sergen Yalçın ile "Eksik bölgelerimizi, güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve olması gereken oyuncuları kulübümüze kazandıracağız" diyen Kılıç'ın yapacağı transferlerle Beşiktaş'ım Süper Ligi tamamlayacağı yer netleşecek.

Foto - Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

İddialara göre Kılıç'ın bahsettiği hedef Süper Ligi 3'üncü sırada bitirmek. Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmek. Fotospor'un haberine göre; Ayrıca Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Foto - Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

Dikkat çeken bir nokta ise Adalı yönetiminin eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer da 4-1 kazanılan Süper Lig maçından sonra benzer bir açıklama yapmıştı: - Öncelikle amacımız kesinlikle üçüncü olmak. Her puan için savaşacağız lig sonuna kadar.

Foto - Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

ŞEREFLİ İKİNCİLİKLER BİLE TARİH OLDU Siyah-beyazlılar geçen sezonu 62 puanla 4'üncü sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar'a, UEFA Konferans Ligi'nde de Lozan Sports'a elenerek Türkiye Ligi'ne döndü

