Günde 2 bin tane soyup servet elde ediyorlar: Asgari ücretin tam 4 katını kazandırıyor! İstanbul’u bırakıp akın akın oraya koştular
Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Aydın'ın Efeler ilçesinde, "yeşil elmas" olarak adlandırılan enginarın hasat döneminin başlamasıyla tarlalarda hummalı ve kazançlı bir mesai başladı. Toplaması kadar özel bir teknikle soyulup işlenmesi de büyük maharet isteyen meyve, sezonluk işçilere asgari ücretin tam dört katına kadar çıkabilen devasa bir gelir kapısı aralıyor. Bu benzersiz kazanç fırsatını değerlendirmek için İstanbul gibi büyükşehirlerden 600 kilometre yol kat ederek bölgeye gelen enginar soyma ustaları, günde ortalama 2 bin adet çanak enginar çıkartarak adeta bir sarraf titizliğiyle bıçak işlediklerini ifade ediyor.