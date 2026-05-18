Günde 2 bin tane soyup servet elde ediyorlar: Asgari ücretin tam 4 katını kazandırıyor! İstanbul’u bırakıp akın akın oraya koştular
Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Aydın'ın Efeler ilçesinde, "yeşil elmas" olarak adlandırılan enginarın hasat döneminin başlamasıyla tarlalarda hummalı ve kazançlı bir mesai başladı. Toplaması kadar özel bir teknikle soyulup işlenmesi de büyük maharet isteyen meyve, sezonluk işçilere asgari ücretin tam dört katına kadar çıkabilen devasa bir gelir kapısı aralıyor. Bu benzersiz kazanç fırsatını değerlendirmek için İstanbul gibi büyükşehirlerden 600 kilometre yol kat ederek bölgeye gelen enginar soyma ustaları, günde ortalama 2 bin adet çanak enginar çıkartarak adeta bir sarraf titizliğiyle bıçak işlediklerini ifade ediyor.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Aydın'ın Efeler ilçesinde enginar hasadı hız kazandı. Öyle ki toplaması kadar soyması da zor olan enginarın soyumu için çevre illerden gelenler de var. Enginar soyumu için 600 km uzaklıktan Aydın'a gelen Çeliktaş kardeşler, "Sarraf altını işler, biz de bıçağı işliyoruz. Bu işten kişi başı asgari ücretin 4 katına kadar gelir elde edilebilir" dedi.

Enginar soymada usta olanlar, yaklaşık bin 500 ile 2 bin adet enginar soyabiliyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşam geç saatlere kadar süren mesaiyle çalışan Ali ve Sezgin Çeliktaş kardeşler, enginar soymanın kolay olmadığını belirtti. Kardeşler, "Sarrafın altını işleyebildiği gibi enginar soyucusunun da bıçağını işleyebilmesi önemlidir" dedi.

Ali Çeliktaş "Çocukluğumuzdan beri tarımın, meyve ve sebzenin içerisindeyiz. Küçüklüğümüzden beri enginar soyuyoruz. İnsanlar için enginar soymak zor olabilir ama bizim için bir meslek olduğu için zor gelmiyor. Kaslarımız bile bu soyma alışkanlığına alışmış durumda. Kimi insan kendisini çok yormadan, yettiği kadar deyip emek harcadığı miktarda para kazanabilir. Soyabilen insan için enginar dönemliktir ama güzel bir kazanç getirebilir" dedi.

Çeliktaş, "Bıçaklarımız çok ince de kalın da değildir. Standart mutfak bıçağıdır. Sarrafın altını işleyebildiği gibi enginar soyucusunun da bıçağını işleyebilmesi önemlidir. Bıçağını işleyebilen insan enginar soyuculuğunda ustadır. Bıçak işleyemeyen insan soyar belki ama adetli, verimli ve düzgün soyamaz. Soyan bıçak ile soymayan bıçağın çıkarttığı işçilik hiçbir zaman aynı olmaz. Enginarcının sanatı da bıçağıdır. O yüzden bıçak özeldir” diye konuştu.

Sezgin Çeliktaş ise kardeşiyle birlikte İstanbul'dan Aydın'a geldiklerini belirterek, “6 kişilik bir ekibiz. Biz buraya kardeşimle birlikte İstanbul'dan geldik. Enginar soymada dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Enginarın kabuğunu özünden ve etinden mümkün olduğunca ince şekilde alarak, daha etli, daha yuvarlak ve çanaklı bir şekilde soymaya çalışıyoruz. Kaliteli soyum tarzı budur” dedi.

Çalışma sürelerinin uzun ve yorucu olduğunu ifade eden Çeliktaş, "Çalışma sürelerimiz biraz uzun ve yorucudur, tempo ister. Kazanç olarak da tatmin edici bir gelir var. Kişiye göre değişmekle beraber bir asgari ücret bazında hesaplarsak 4 katına kadar gelir elde edilebilir. Sabah 7 buçuk 8 gibi çalışmaya başlıyoruz ve akşam 7'ye kadar soyum işini yapıyoruz. Akşam 7'den sonra da enginarın tüylü iç kısmını çıkartmak için çalışıyoruz. Sezonluk bir iş olduğu için kazanç değişkenlik gösterebilir. 6 kişilik bir ekip sezonu 2 ayda kapatabilir, 8 kişilik bir ekip 1 buçuk aya düşürür. 4 kişi olursun 3 aya çıkar" dedi.

