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Ekonomi
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Güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı son dakika: Canlı altın fiyatı cumhuriyet yarım altın fiyatı (28 Temmuz 2022)

2022-07-28 13:41:27
Güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı son dakika: Canlı altın fiyatı cumhuriyet yarım altın fiyatı (28 Temmuz 2022)

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Fed'in politika faizini 75 baz puan artırması sonrası gözler anlık altın fiyatlarına çevrilmişti. Canlı altın fiyatları son dakika alış satış fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Canlı altın fiyatları Fed faiz artırımının ardandan yeniden yukarı yönlü harekete başladı. Güncel altın fiyatları özellikle de gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları son durumu merak ediliyor. Peki 28 Temmuz 2022 Perşembe anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın kaç TL? Bilezik fiyatları, cumhuriyet altını, yarım altın ata altın fiyatları canlı son durum:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.738,30 TL, 1.738,86 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.738,30 TL, 1.738,86 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.010,91 TL, 1.014,01 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.010,91 TL, 1.014,01 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.003,98 TL, 1.004,17 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.003,98 TL, 1.004,17 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.606,56 TL, 1.641,96 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.606,56 TL, 1.641,96 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.425,47 TL, 6.547,19 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.425,47 TL, 6.547,19 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.202,70 TL, 3.283,64 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.202,70 TL, 3.283,64 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.425,47 TL, 6.547,19 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.425,47 TL, 6.547,19 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.688,59 TL, 6.855,08 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.688,59 TL, 6.855,08 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 556,00 TL, 663,98 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 556,00 TL, 663,98 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 917,76 TL, 947,62 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 917,76 TL, 947,62 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.323,00 TL, 16.524,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.323,00 TL, 16.524,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,15 TL, 11,16 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,15 TL, 11,16 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,49 TL, 19,51 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,49 TL, 19,51 TL,

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