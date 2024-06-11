Gümüşhane'deki Kov Kalesi heybeti ile tarihe meydan okuyor

Doğayla iç içe bir gün geçirmek ve tarihe tanıklık etmek için 2 arkadaşıyla Kov Kalesine gelen fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, “Bugün merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan Kov Kalesi'ndeyiz. Burası yaklaşık 700 yıllık bir kale. 1700 metre yükseklikte çok güzel bir kale. Karadeniz'in en görkemli kalelerinden birisi. Buraya fotoğraf çekmek için geldik iki arkadaşımızla. Çok güzel manzarası var. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek geldik fotoğraf çekmeye. Konumu itibariyle bu kalenin çok yüksekte bulunmasından dolayı birçok zirveyi görüyor. Zigana'yı, Çakırgöl tarafını, Canca Kalesi'ni, Keşiş Dağı'nı görebiliyoruz. Mevsim itibariyle doğa çok güzel şu anda burada. Çiçekler açmış, çok güzel manzaralar var. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı her renk var burada. Burası 130 metrelik bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş. O yüzden gayet görkemli bir kale. Merkeze de çok yakın. Aynı zamanda Gümüşhane-Kelkit Karayolu üzerinde. Kolaylıkla ulaşılabiliyor” dedi.