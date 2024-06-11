2024-06-11 10:18:06 Gümüşhane'deki Kov Kalesi heybeti ile tarihe meydan okuyor
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz'in en görkemli kalelerinden birisi olarak bilinen yaklaşık 700 yıllık Kov Kalesi, tarihi dokusu ve stratejik konumuyla dikkat çekerken, baharla birlikte tüm heybetini cömertçe sergilemeye başladı. İl merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve Gümüşhane-Kelkit karayolundan 6,5 kilometrelik mesafede ulaşılabilen kale 1361 yılında III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelen akınlara karşı koymak amacıyla yapıldı.