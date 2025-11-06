Gümrüklerde uygulanacak! İnternet alışverişlerinde 'altılı GTİP' dönemi

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ticaret Bakanlığı'nın kargo ve posta ile yapılan alışverişlere yönelik mevzuatında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kurala göre gümrükte artık her ürün detaylı kodla beyan edilecek. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı'nın posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyalara ilişkin yapılacak gümrük işlemlerinde değişiklik yapıldı. Posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın gümrük işlemlerinde altılı GTİP bilgisi aranacak. Böylece eşyaların beyan süreçleri gümrüklerde sıkılaştırılmış oldu. Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemleri Tebliği'nde değişiklik yapılmasına karar verildi. Posta yoluyla gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak. BU BİLGİ ZORUNLU OLACAK Posta yoluyla gelen eşyanın beyanında artık 6’lı GTİP (tarife alt pozisyonu) bilgisi zorunlu hale getirildi.

ALTILI GTİP BİLGİSİ NEDİR? 6 basamaklı Armonize Sistem kodu, aynı zamanda eşyanın "tarife alt pozisyonu" olarak adlandırılıyor. Armonize Sisteme göre tarife sınıflandırması yapan tüm ülkelerde, yani dünya ticaretinin neredeyse tamamında kullanılan ilk 2, 4 ve 6 basamaklı kodlar aynı sınıfta yer alıyor. Avrupa Birliği ülkeleri Armonize Sistemin 6 basamaklı kodlamasına iki basamak daha ekleyerek oluşturdukları 8 basamaklı "Kombine Nomanklatür"ü kullanıyorlar. Armonize sisteme göre tarife sınıflandırması yapılırken, eşyanın ticari adı kullanılmayabilir. Eşya ticari adıyla değil, yapısını veya işlevini esas alan bir ifadeyle tarif edilebilir. Örneğin, ticari adı "bilgisayar" olan ürün, tarife sınıflandırmasında "otomatik bilgi işlem makinesi" olarak tarif edilir. Kimi durumlarda ise eşya ticari adıyla veya gündelik hayatımızda bilinen ve kullanılan adıyla tarife sınıflandırmasında yer alabilir. Ürünün tabi olduğu dış ticaret kuralları ve vergi oranları hakkında doğru bilgilere ulaşabilmek için, hangi GTİP’te sınıflandırıldığının bilinmesi gerekiyor.

HANGİ İŞLEM NEREDE YAPILACAK? Hava yolu ile taşınan hızlı kargo eşyasının işlemleri yalnızca havalimanı gümrük müdürlüklerinde yapılacak. Kara yolu ile taşınan hızlı kargolarda ise yetkili gümrük müdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. KONSİNYE İHRACATA YENİ DÜZENLEME Konsinye ihracat artık belirli limitler dahilinde, muafiyet kodu ve rejim kodu kullanılarak proforma fatura ekli basitleştirilmiş beyannameyle yapılabilecek. Konsinye gönderilen eşyaların bir yıl içinde kesin satışı zorunlu olacak ve süre uzatılmayacak. Süresinde satılamayan eşyalar gümrük mevzuatına göre geri getirilecek. Geri getirilen eşya için ilgili tebliğin 13'üncü maddesinde bulunan hükümler uygulanacak. Bu hükümler arasında ağırlık ve kıymet sınırlamaları dâhilinde işlem yapılır. İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekecek. İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilecek. Gönderinin yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde yurt dışı edilmesine, mahrece iadesi gereken gönderinin geldiği ülkeye gitmesine operatörün beyanı doğrultusunda izin verilecek. Mahrece iadesi talep edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde maktu vergi tahsil edilmişse bu eşyanın muayeneye tabi tutulması ve serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki ilgili taşıma senedinin iptali gerekecek.

İŞTE YENİ CEZALAR Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki her taşıma senedi ayrı ayrı değerlendirilecek. Ancak aynı mahiyette veri düzeltmesi yapılması halinde tek ceza uygulanacak. RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Resmi Gazete'de açıklanan değişikliklerle birlikte hızlı kargo ve posta taşımacılığında beyan süreçleri kontrol altına alınarak sıkılaştırıldı. Konsinye ihracat işlemleri basitleştirilmiş beyanname kapsamına alındı ve müeyyidelerde senet bazında değerlendirme yapılmasının önü açıldı. Tebliğde yapılan değişiklikler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. POSTA VE HIZLI KARGODA MUAFİYETLER NELER? Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir gerçek kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 1500 Euro’ya kadar vergi muafiyeti bulunuyor. Ayrıca Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir gerçek kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 30 Euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden tek ve maktu vergi ödenmek suretiyle eşya alıcısına teslim ediliyor.

ÜLKELERE GÖRE VERGİLER DEĞİŞİYOR Her bir sevkiyat için kıymeti 30 Euro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanıyor. Söz konusu vergi oranları, eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 60, kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 0, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil ediliyor. Söz konusu eşyanın, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Ağırlığı brüt 30 kilogramı ve bedeli 30-1500 Euro arasında kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşya için hızlı kargo operatörleri sizin adınıza detaylı beyan vererek işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, operatör firmaları gönderi geldiğine dair bildirimin tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren ardiye, müşavirlik gibi ücretleri talep edebiliyor.

