Gümrüklerde uygulanacak! İnternet alışverişlerinde 'altılı GTİP' dönemi

ÜLKELERE GÖRE VERGİLER DEĞİŞİYOR Her bir sevkiyat için kıymeti 30 Euro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanıyor. Söz konusu vergi oranları, eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 60, kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 0, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil ediliyor. Söz konusu eşyanın, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Ağırlığı brüt 30 kilogramı ve bedeli 30-1500 Euro arasında kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşya için hızlı kargo operatörleri sizin adınıza detaylı beyan vererek işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, operatör firmaları gönderi geldiğine dair bildirimin tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren ardiye, müşavirlik gibi ücretleri talep edebiliyor.