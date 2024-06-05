Gülen'in yeğeninin itirafları ortalığı iyice karıştırdı: FETÖ içinde çatlak büyüyor!

TÜRKİYE'DEKİ KURUMLAR EL DEĞİŞTİRECEK Nisan 2016'da Adil Öksüz'ün isteğiyle, söz konusu bilgisayar oyunu ekibinde yer alması konusunda elebaşı Gülen'in onayını almak üzere ABD'ye geldiğini anlatan Ebuseleme Gülen, Pensilvanya'daki örgüt kampında amcasının kendisini görünce, orada bulunan Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a kendisini işaret ederek, "(Bu) akraba, başkasını bulamadınız mı?" diye çıkıştığını belirtti. Yeğen Gülen, iki kişi katıldıkları mahrem görüşmede Fetullah Gülen'in ikisinin kafasını birleştirerek kulaklarına eğildiğini ve "Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda, bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun, renk vermeyin. Müsaade sizin." şeklinde fısıldadığını paylaştı. Ebuseleme Gülen bu anı anlatırken, sesinin başkaları tarafından duyulmaması için amcasının, "dudağının kulağına değecek kadar" kendisine yaklaştığını vurguladı. AKŞENER'LE İLGİLİ OYUN DA FETÖ PROJESİ Paylaşımları örgüt tabanında geniş ilgi toplayan Ebuseleme Gülen, FETÖ'nün Türk siyasetine müdahale etme bağlamında İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'i karikatürize eden ve hakaret içerdiği gerekçesiyle bir süre sonra internette yasaklanan bilgisayar oyununu da bizzat kendilerinin hazırladığını itiraf etti. Gülen, "Meral'i gıdıkla oyununun yüzde 80'ini ben yaptım. Bu yüzden, bu vicdan azabıyla özür diliyorum." dediği bilgisayar oyununun parasının bizzat örgütün Türkiye'den sorumlu elebaşı Mustafa Özcan tarafından ödendiğinin altını çizdi. Ebuseleme Gülen, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde, "İYİ Partiye oy kazandırmak için" yapıldığını idida ettiği bu oyunu, ekipteki diğer FETÖ mensubu Dalan'ın, Fetullah Gülen'e seyrettirip onay aldığına da vurgu yaptı. Ebuseleme Gülen ayrıca, Dalan'ın kendisine Fetullah Gülen'le görüştüğünü ve "Arkadaşlar bu oyun işine devam etseler keşke." dediğini aktarması üzerine, 2017-2018'de 4 tane bilgisayar oyunu daha yaptıklarına işaret etti. FETÖ elebaşına hakaret eden bazı videoların hazırlanıp AK Partili gibi görünen sahte hesaplardan paylaşıldığını da itiraf eden Gülen, "Amaç şu: Bakın bu Ak troller, Ak Partililer, bu Ak gençlik ne pis insanlar. Hocanıza ne hakaretler ne küfürler ediyorlar ne edepsizler." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hem iktidardaki yetkilileri hem de muhalefet liderleri hakkında dezenformasyon amaçlı hazırlanan bilgisayar oyunlarının kendi örgütleri tarafından hazırlandığının ortaya çıkmasına bazı FETÖ mensupları da yorumlarda bulundu. Eski Zaman gazetesi yöneticilerinden Abdülhamit Bilici ve örgütün İngilizce yayın organı Today's Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş sosyal medya hesaplarından, söz konusu faaliyetleri yapanların desteklenmesini ve para sarf edilmesini eleştirdi. Ebuseleme Gülen, itirafları ve anlattıklarına örgüt mensuplarının inanmaması karşısında da "Yani, nasıl ki biz Fetullah Gülen’i kutsallaştırdık. Fetullah Gülen de kendi davasını kutsallaştırmış, kusura bakmasın kimse. Bizim arkadaşlar 'Yapmaz' diyor. Yapar hocam, bal gibi yapar. Aha buradayım, ben de yaptım." ifadelerini kullandı. CEVDET TÜRKYOLU DEFALARCA KOVULDU FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öz yeğeni Ebuseleme Gülen, örgütün hem tabanı hem de diğer ülke yöneticileri tarafından yardım (himmet) paralarını zimmetine geçirmekle suçlanan örgüt üst yöneticilerinden Cevdet Türkyolu'nun yaptıklarının bizzat Fetullah Gülen tarafından da bilindiğini, örgüt merkezinden zaman zaman uzaklaştırılmasına rağmen yeniden işlerin başına döndüğünü idida etti. "Cevdet, kampa gelenlere 'kampın şu masrafını karşılamazsan bir daha giremezsin' diyerek para alıyordu." diyen Gülen'in yeğeni, Türkyolu'nun kamptaki güçlü pozisyonunu kişisel servetini daha da artırmak için kullandığını, bunun da örgütün birçok kesimi tarafından bilinen bir gerçek olduğunu paylaştı. Ebuseleme Gülen, "Kaynak holdinge çuvallarla para akıyordu.", "Biz kampa çuvallarla para taşıyorduk." gibi ifadelerle, örgütün kayıt dışı topladığı nakit paralara dikkati çekerken, Cevdet Türkyolu'nun Mustafa Özcan'la birlikte bu paralarla "başka hangi kumpaslar kurduğunun bilinmediğine" değindi. Yeğen Gülen, "Fetullah Gülen dahil, üzüntüden gebermeliydiler. Kusura bakmayın, o kardeşleri için üzülmediler abi, üzülmediler." ifadelerine yer verdi.