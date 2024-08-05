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Ekonomi
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Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

2024-08-05 02:00:37
Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

Stratejist Zeynel Balcı, gram altın fiyatı hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

#1
Foto - Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

Meksa Portföy Araştırma Müdürü ve Hürriyet Ekonomi yazarı Zeynel Balcı, bu haftaki köşe yazısında, “Fed toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ile Ortadoğu’da yaşanan gerginlik yatırımcılara altının ‘güvenli liman’ özelliğini tekrar hatırlattı.

#2
Foto - Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

Altında mevcut parametrelerin çıkışı desteklediği görülüyor. İç piyasalarda da altının gram/TL fiyatında 2.643 seviyesi geçilirse tırmanış güçlenebilir. Genel tabloya bakıldığında çıkış hareketlerinin gücünü koruduğunu söylemek mümkün” olarak değerlendirdi.

#3
Foto - Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

Balcı'nın yazısının devamı şöyle:

#4
Foto - Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

Yoluna kararlı bir şekilde devam eden ve istikrarlı bir grafik çizen altın, son haftalarda dikkatleri üzerine topladı. Bu görünümde; ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ile Ortadoğu’da yaşanan gerginlik ve çatışmaların önemli payı var. Jeopolitik gelişmelerin öne çıkmasıyla “güvenli liman” özelliği tekrar hatırlandı.

#5
Foto - Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

Fed toplantısı sonrası yapılan açıklamalarla birlikte bu yıl için eylül, kasım, aralık olmak üzere üç defa faiz indirimine gidileceği beklentisi kuvvetlendi. Bu beklentiyi cuma günü açıklanan ve beklenenin oldukça altında gelen ABD tarım dışı istihdam verileri destekledi. Buna paralel olarak dolar zayıflayıp ABD tahvil faiz oranları da gerileyince altının ons fiyatındaki yükseliş ivme kazandı. 17 Temmuz’da denenen 2.483 dolar zirvesine oldukça yaklaşıldı. Sert yükseliş sonrası görülen kâr satışlarını olağan karşılamak gerekir. 2.483-2.500 dolar bandında teknik açıdan ciddi bir direnç söz konusu. Bu seviye geçilirse daha üst hedefleri ayrıca değerlendirmek gerekecek. Bu yıl için 2.800-3.000 dolar hedefleri yabancı yatırım bankaları raporlarında sıkça dillendirilen bir durum.

#6
Foto - Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

İç piyasalarda altının gram/TL fiyatında da benzer görünüm hakim. 2.643 zirvesi test edildi. Bilindiği üzere gram/TL altının bileşenleri, dış piyasalardaki ons fiyatı ve iç piyasalardaki dolar/TL kurundan oluşmaktadır.

#7
Foto - Gram altında artış sürecek mi? Gram altın yükselecek mi?

Altının ons fiyatındaki yükselişin yanı sıra dolar/TL kuru da hafifçe yükselince zirve yakalandı. 2.643 seviyesi geçilirse daha üst hedefler için güç kazanabilir. Teknik veriler açısından değerlendirme yapıldığında; Ons ve gram/TL altın için direnç noktalarında kâr satışları görülse de çıkış hareketlerinin gücünü koruduğunu söylemek mümkün.

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