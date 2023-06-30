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Ekonomi
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Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

2023-06-30 11:45:49
Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

Merkez Bankası'nın Haziran ayında açıklanan faiz kararıyla birlikte, finansal piyasalarda büyük bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik altın gibi yatırım araçlarını da etkiledi ve özellikle gram altın fiyatlarında önemli bir artış gözlendi. Ekonomistler, bu durumu değerlendirerek gram altının 1600 lira seviyesini aşabileceği tahmininde bulundular. Güncel bilgilere göre, bugün itibarıyla gram altının 1600 lirayı aştığı belirlendi. Gram altının 1600 lirayı geçmesi, altın piyasasındaki hareketliliğin bir sonucudur. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

Bir kuyumcu esnafı, yeni haftada altın fiyatlarında dalgalanmaların olabileceğini söyleyerek piyasaların kafasının karışabileceğini belirtti. Faiz kararının önemine dikkat çeken esnaf, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapması durumunda ons altında geri çekilmeler olabileceğini ve bu durumun gram altını etkileyebileceğini ifade etti.

#2
Foto - Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

Aynı zamanda dolar kurundaki yükselişin devam edeceğini tahmin ettiklerini ve ilerleyen dönemde düşüşlerin dengeleyici etki yapabileceğini söyledi. Esnaf, yatırımcılara panik yapmadan soğukkanlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

#3
Foto - Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

Başka bir kuyumcu esnafı olan Mehmet Üzülmez ise altın yatırımının uzun süredir tercih edilen bir yatırım aracı olduğunu belirtti. Altının her zaman kazandıran bir yatırım olduğunu söyleyen esnaf, 2023 yılında dünyada ve Türkiye'de ekonomik açıdan önemli gelişmelerin beklendiğini dile getirdi.

#4
Foto - Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

Kuyumcu esnafı, 2023 yılı bitmeden gram altının 2.000 TL seviyesine ulaşabileceğini ve dolar kurundaki yükselişin bunu mümkün kılacağını vurguladı.

#5
Foto - Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

Ayrıca, FED'den faiz indirimi sinyali alınabileceği ve beklenmedik fiyatlamaların görülebileceği gibi tahminlerde bulunarak altın piyasasında heyecan uyandırdı.

#6
Foto - Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

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