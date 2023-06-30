Gram altın piyasalara alev aldırdı! Kuyumcular yeni rekor için tarih verdi

Merkez Bankası'nın Haziran ayında açıklanan faiz kararıyla birlikte, finansal piyasalarda büyük bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik altın gibi yatırım araçlarını da etkiledi ve özellikle gram altın fiyatlarında önemli bir artış gözlendi. Ekonomistler, bu durumu değerlendirerek gram altının 1600 lira seviyesini aşabileceği tahmininde bulundular. Güncel bilgilere göre, bugün itibarıyla gram altının 1600 lirayı aştığı belirlendi. Gram altının 1600 lirayı geçmesi, altın piyasasındaki hareketliliğin bir sonucudur. İşte ayrıntılar...