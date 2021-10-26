Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar düştü? Altın fiyatları son durum

Altın yatırımcısı dolar fiyatının düşüşünde etkili olan 10 büyükelçinin Türkiye düşmanı Osman Kavla hakkındaki açıklamalarından geri adım atması oldu. Gram altın fiyatı 565 TL’ye kadar çıkmıştı. Çeyrek altın fiyatı 916 TL’yi görmüştü. Peki altın fiyatları ne oldu. Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar düştü? Çeyrek altın, gram altın son fiyat nedir?