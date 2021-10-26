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Ekonomi
15
Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar düştü? Altın fiyatları son durum

2021-10-26 11:46:04
Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar düştü? Altın fiyatları son durum

Altın yatırımcısı dolar fiyatının düşüşünde etkili olan 10 büyükelçinin Türkiye düşmanı Osman Kavla hakkındaki açıklamalarından geri adım atması oldu. Gram altın fiyatı 565 TL’ye kadar çıkmıştı. Çeyrek altın fiyatı 916 TL’yi görmüştü. Peki altın fiyatları ne oldu. Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar düştü? Çeyrek altın, gram altın son fiyat nedir?

#1
Foto - Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonası altın fiyatlar tırmanışa geçti. Altının koşar adımlarla gittiği birada aralarında ABD büyükelçisinin olduğu 10 büyükelçi, Türkiye düşmanı Osman Kavala’nın serbest kalması için ortak bir açıklamada bulundu. 10 büyükelçinin bu hadsiz açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istenmeyen adam resti geldi. Bu gerginlik ortamında altın fiyatları iyice tırmanışa geçerek gram altın fiyatı 565 TL’yi gördü. Altın fiyatlarının ateşini düşüren ise 10 büyükelçinin geri adım atamsı oldu. 26 Ekim saat 120:: itibariyle altın fiyatları adeta sert düşüş yaşadı. İşte altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, bilezik fiyatları…

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonası altın fiyatlar tırmanışa geçti. Altının koşar adımlarla gittiği birada aralarında ABD büyükelçisinin olduğu 10 büyükelçi, Türkiye düşmanı Osman Kavala’nın serbest kalması için ortak bir açıklamada bulundu. 10 büyükelçinin bu hadsiz açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istenmeyen adam resti geldi. Bu gerginlik ortamında altın fiyatları iyice tırmanışa geçerek gram altın fiyatı 565 TL’yi gördü. Altın fiyatlarının ateşini düşüren ise 10 büyükelçinin geri adım atamsı oldu. 26 Ekim saat 120:: itibariyle altın fiyatları adeta sert düşüş yaşadı. İşte altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, bilezik fiyatları…

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 542,56 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 545,60 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 542,56 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 545,60 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 547,14 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 547,23 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 547,14 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 547,23 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.805,09 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.805,46 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.805,09 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.805,46 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 873,64 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 892,91 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 873,64 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 892,91 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.745,37 TL yarım altın satış fiyatı 1.789,44 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.745,37 TL yarım altın satış fiyatı 1.789,44 TL.

#7
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.501,69 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.567,94 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.501,69 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.567,94 TL

#8
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.666,60 TL, ata altın satış fiyatı 3.719,99 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.666,60 TL, ata altın satış fiyatı 3.719,99 TL

#9
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.501,69 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.567,94 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.501,69 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.567,94 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 299,43 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 358,36 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 299,43 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 358,36 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 491,98 TL satış fiyatı 511,01 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 491,98 TL satış fiyatı 511,01 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.780,00 TL satış fiyatı 8.960,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.780,00 TL satış fiyatı 8.960,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,38 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,39 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,38 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,39 TL seviyelerinde.

#14
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