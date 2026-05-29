Gözlerini karartıp kapasiteyi artırdılar! Altını tam 5 kat daha çok çıkaracaklar

Ivanhoe Mines şirketi tarafından işletilen Platreef madeni, bünyesinde barındırdığı 26 metre kalınlığındaki nadir jeolojik cevher tabakasıyla, dünya genelinde yapım aşamasındaki en büyük değerli metal işletmesi konumunda bulunuyor. Klasik Güney Afrika platin yataklarından yaklaşık 25 kat daha kalın olan bu katman, dar galeriler yerine büyük mekanize ekipmanların ve konveyör sistemlerinin yeraltında doğrudan kullanımına olanak tanıyor. Üçüncü şaftın faaliyete geçmesiyle üretim hacmini 5 katına çıkaran tesis, küresel platin, paladyum, rodyum ve altın tedarik zincirindeki dengeleri değiştirecek bir endüstriyel kapasiteye ulaştı.