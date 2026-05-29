Gözlerini karartıp kapasiteyi artırdılar! Altını tam 5 kat daha çok çıkaracaklar

Güney Afrika'nın bir metreden daha dar damarlara sahip, işçilerin fiziksel olarak zor şartlarda çalıştığı geleneksel derin maden yapılarının aksine Platreef, 750 ve 850 metre gibi nispeten sığ derinliklerde faaliyet gösteriyor. Yaklaşık iki milyar yıl önce magma tabakalarının üst üste yığılarak soğumasıyla oluşan "Bushveld Kompleksi" üzerinde yer alan maden, bu sığ derinlik ve yüksek gövde kalınlığı avantajı sayesinde üretim maliyetlerini minimum seviyeye indiriyor. Şirket verilerine göre tesis, olgunluk aşamasına ulaştığında platin grubu metaller ve altından oluşan sepet karışımını ons başına 511 dolar gibi düşük bir maliyetle çıkarmayı hedefliyor. Yeraltında hazır halde 93 million ons platin eşdeğeri rezervi bulunan Platreef, bu maliyet yapısıyla gezegendeki en düşük bütçeli birincil değerli metal üreticisi olmayı planlıyor.