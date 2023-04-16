Gözler mayıs yağmurlarında

Geçtiğimiz aylarda kuraklığın arttığını aktaran Kırkgöz, "Eylül ve Ekim aylarında kıraç alanlarda ciddi anlamda bir tohum zayiatımız vardı. Çünkü Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki yağışlar çok yetersizdi. O dönemlerdeki durum bizi biraz korkutuyordu. Lakin birinci aydan sonra yağan yağışlar, bu açıklıkları kapattı. Özellikle kardeşlenme dönemindeki yağan yağışlar, ciddi anlamda kıraç alanlarda çok faydalı oldu. Bu dönemde bizim Ekim Kasım aylarındaki sıkıntıları görebileceğimiz herhangi bir problem yok. Aksine bir önceki yılki gibi tarladaki mahsullerin gidişatı gayet iştahlı ve hızlı ilerliyor. Bu da önümüzdeki dönemlerdeki rekoltenin aynı seviyelerde devam edeceğini bize gösteriyor. Yani bununla ilgili bizim rekolte düşecek diye bir endişemiz yok. İnşallah yağışlar bu şekilde devam ederse, rekolteyi geçen yıl oranlarını yakalarız diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bitkilerin hastalık kontrollerinin yapılmasının önemine vurgu yapan Başkan Kırkgöz, "Kontroller kesinlikle düzenli olarak yapmaları gerekiyor. Çünkü hastalık kontrollerini iyi yapmadıkları zaman bitkilerin verim düşüklüğüne neden olan en büyük etkenlerden birisi, mantar ilaçlamasını özellikle tavsiye ediyoruz. Yani görülse de, görülmese de tarlalarına mantar ilacına atmalarını öneriyoruz. Çünkü böylesi yıllarda daha öncesinde yaşadığımız tecrübelere dayanarak mantar hastalığı her yönden geliyor. Çiftçilerimizin arazilerini kontrol edip bu tarz uygulamaları da yaparlarsa sezon için önemi büyük. Zaten üre atım sezonunu geçirdik. Çiftçilerimiz ürelerini attılar tarlalarına bundan sonra da sadece hastalık kontrollerini yaparlarsa, geri kalan kısımda da inşallah yağışlar tamamlayacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.