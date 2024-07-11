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Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

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Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2024-07-11 12:23:46
Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Temmuz zammının belli olmasıyla birlikte 10 bin TL taban aylığın altında kalan 1.8 milyon SSK ve Bağ-Kurlu için hükümet yeni bir düzenleme hazırlığında. Bugün Beştepe'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti kurmaylarıyla yapılacak toplantının ardından taban aylığa ek zammın detayları netleşecek. Peki ek zam için konuşulan formüller neler? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

1
#1
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı Temmuz maaşı belli oldu. 1.8 milyon emekli 10 bin TL taban maaşın altında kalınca hükümet harekete geçti.

#2
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün 15:30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılacak toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

#3
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

10 BİN LİRANIN ARTIRILMASI MASAYA YATIRILACAK Toplantıda, en düşük emekli maaşı 10 bin liranın artırılması yönündeki çalışma masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi. Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığına sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi. Toplantıda emekliye seyyanen zammın ise gündeme gelmesinin beklenmediği öğrenildi.

#4
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

NASIL UYGULANACAK? Peki eğer ek zam kararı alınırsa emekli maaşlarına nasıl uygulanacak? Taban aylıkta artış yapılması halinde, ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında kalmaya devam eden emekliler için Hazine desteği yükseltilecek. Emeklilerin kök aylıklarına yüzde 24.73 zam yansıtılacak. Çıkan tutar 8 bin 513 liranın altındaysa yeni kök aylığın yüzde 5'i, üstündeyse yüzde 4'ü oranında ek ödeme ilave edilecek. Yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı belirlenen yeni taban aylığın altında olanların alacağı para bu tutara tamamlanacak.

#5
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR? Taban aylıkla ilgili çeşitli formüller de konuşuluyor. Kulislerde konuşulan ilk rakam, emeklilere yapılan en düşük ödemenin 12 bin liraya yükseltilebileceği yönünde. Eğer ilk 6 aylık enflasyon dikkate alınarak bir artış yapılırsa taban aylıkta 12 bin 500 lira seviyesi görülebilecek. Emeklilere en düşük maaş ödemesinin 13 bin lira ya da yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 38'lik oran yansıtılarak 13 bin 800 lira seviyesine çıkarılabileceği de gündemdeki formüller arasında bulunuyor.

#6
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

MAAŞI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLANA ZAM YAPILACAK MI? Güncel zam oranıyla maaşı 12-13 bin lira olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Yapılacak toplantıda seyyanen zammın gündemde olmadığı belirtildi. Daha önce de en düşük emekli maaşına yapılan artışla, en düşük emekli maaşından yüksek alan ancak en düşük emekli maaşı kapsamına giren emeklilere de zam yapılmamıştı.

#7
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

EK ZAM BU AYKİ MAAŞLARA YANSIR MI? Emeklilere ek zam eğer kesinleşirse hali hazırda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen tasarruf ve verimlilik teklifinin içerisine eklenebileceği konuşuluyor. Eğer ödemeler yetişmezse bile gelecek ay bir farkla birlikte maaşlara yansıtılabilir.

#8
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR? Peki kök maaş nasıl bulunur? 10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor. SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

#9
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor. Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir. Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

#10
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

DÜZENLEME KİME, NE GETİRECEK? Yapılacak düzenleme, Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı yeni taban aylığın altında kalanların eline geçecek parayı artıracak. Sadece Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında kalıp bu ay 10 bin lira almaya devam edeceklere değil, 10 bin lirayı geçen ama yeni taban aylığın altında kalanlara da yansıyacak. Örneğin; taban aylık 12 bin lira olursa 10 bin lira alanlar 2 bin lira avantaj sağlayacak. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 12 bin liranın altında olanların eline düzenleme ile geçecek para 1 lira ile 2 bin lira arasında artacak. Kök aylık 12 bin 500 lira olursa da kapsamdaki emeklilere düzenleme sayesinde 2 bin 500 liraya varan bir artış ortaya çıkacak.

#11
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK MI? Taban aylık ödemesi dul ve yetimlere de hisselere oranında uygulanıyor. Mevcut 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 7 bin 500, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 5 bin, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamıyor. Taban aylıktaki artış bu nedenle düşük maaşlı dul ve yetimlere de yansıyacak. Örneğin; taban aylık ödemesi 12 bin lira olursa en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin, yüzde 50 olanlarda 6 bin, yüzde 25 olanlarda 3 bin liraya çıkacak.

#12
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaş ödemesinin 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde de ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 9 bin 375, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan az ödeme yapılamayacak. Temmuz zammı sonrası aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

#13
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ÖRNEKLERLE ZAM HESABI ÖRNEK 1: Kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira (7.500 TL'nin yüzde 4'ü) ek ödeme ve 2 bin 200 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemesi 374,19 liraya yükseldi. Taban aylık aynı kalırsa emekliye 271,06 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira ödenmeye devam edilecek. Eğer taban aylık değişirse, Hazine desteği daha da artacak. Emekliye yapılacak ödeme yeni taban aylığa tamamlanacak.

#14
Foto - Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ÖRNEK 2: Kök aylığı 9 bin lira olan bir emekli, 360 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 11 bin 225 lira 70 kuruş, ek ödemesi 449,03 lira, toplam geliri 11 bin 674 lira 73 kuruş oldu. Örneğin; taban aylık 12 bin lira olursa bu emekli bir de 325,27 lira Hazine desteğinden yararlanıp 12 bin lira almaya başlayacak. Taban aylık ödemesinin 12 bin 500 lira olması halinde ise ek artış 825,27 liraya yükselecek.

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Yorumlar

Ahmet

Memurların maaşları aptalca ve ahmakça bir fahiş oranda arttırıldı Bir memur çıkıpta buraya yorum yapıyor mu tabii keyifleri yerinde benim gibi emekliler ise açlığa sefalete evsizliğe mahkum değildi Bu Adaletsizliktir Haksızlıktır Haklarım Haram olsun Dünyaya Milyar Dolarlar yardım diye saçıldı Haklarım haram olsun Peygamber efendimiz derki sürekli el açıp para istemek muhtaçlık değildir der hükümetin yardım ettikleri asalaklar muhtaç falan değil tembel hiçbir iş yapmayan bedavacılardır dilencilerdır Huzuru Mahşerde hesabını soracağız bu kötülüklerin
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