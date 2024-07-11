Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

DÜZENLEME KİME, NE GETİRECEK? Yapılacak düzenleme, Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı yeni taban aylığın altında kalanların eline geçecek parayı artıracak. Sadece Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında kalıp bu ay 10 bin lira almaya devam edeceklere değil, 10 bin lirayı geçen ama yeni taban aylığın altında kalanlara da yansıyacak. Örneğin; taban aylık 12 bin lira olursa 10 bin lira alanlar 2 bin lira avantaj sağlayacak. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 12 bin liranın altında olanların eline düzenleme ile geçecek para 1 lira ile 2 bin lira arasında artacak. Kök aylık 12 bin 500 lira olursa da kapsamdaki emeklilere düzenleme sayesinde 2 bin 500 liraya varan bir artış ortaya çıkacak.