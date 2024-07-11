2024-07-11 12:23:46 Gözler Külliyede! SSK VE BAĞ-KURLUYA EK ZAM,,, Taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Temmuz zammının belli olmasıyla birlikte 10 bin TL taban aylığın altında kalan 1.8 milyon SSK ve Bağ-Kurlu için hükümet yeni bir düzenleme hazırlığında. Bugün Beştepe'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti kurmaylarıyla yapılacak toplantının ardından taban aylığa ek zammın detayları netleşecek. Peki ek zam için konuşulan formüller neler? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...