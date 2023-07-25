Görüntüleri NASA yayınladı dünya şokta! Uzaylılar Mars’a indi

'BANA GÖRE BENZERSİZ' NASA'nın paylaştığı fotoğrafları yorumlayan uzmanlar çıkıntıların, gezegenimizde yedi ve daha büyük büyüklükteki depremler sırasında ortaya çıkan ve Dünya'da 'kum dikenleri' olarak bilinen şeylere benzediğini söyledi. Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nden Profesör Richard Armstrong konuyla ilgili 'Bu yapılar Mars'ta çok sıra dışı ve benim deneyimime göre benzersiz' ifadelerini kullandı. UZAYLI İDDİASINA AÇIK KAPI Cismin olası bir uzay gemisi olma ihtimaline karşı da konuşan Armstrong, 'Sivri uçlarından dolayı cismin uzay enkazı olması pek olası değil, ancak hiçbir şey göz ardı edilemez' dedi. Öte yandan söz konusu cismin dünyadan gönderilen araştırma cihazlarıyla bir bağlantısı olduğu düşünülmüyor.