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Görüntüleri NASA yayınladı dünya şokta! Uzaylılar Mars’a indi

2023-07-25 12:06:43
Görüntüleri NASA yayınladı dünya şokta! Uzaylılar Mars’a indi

NASA'nın paylaştığı fotoğraflarda Mars yüzeyinde çıkıntılı ve devasa bir cisim fark edildi. Dünya medyasında kısa sürede uzaylı iddiaları patlak verirken uzmanlardan konuya dair ilk yorum geldi.

#1
Foto - Görüntüleri NASA yayınladı dünya şokta! Uzaylılar Mars’a indi

Bilim insanları uzun yıllardır Mars'ta geçmişte yaşamış olabilecek canlıların izini arıyor. Kızıl Gezegen'in nehir yataklarına sahip olması ve Kuzey bölgelerinde donmuş suların olması olası bir yaşam ihtimalini artıran etmenlerden. Milyarlarca yıl önce yüzey sıcaklığının 10-20 derece arasında olduğu Mars, günümüzde ortalama -57 derece. Bu durumu etkileyen en büyük neden ise atmosfer. Mars'ın her ne kadar bir atmosferi olsa da tabaka olarak oldukça ince. Bu bağlamda ortaya atılan teorilerden biri Mars'taki mikroskobik canlıların sıcaklıkların düşmesiyle gezegenin derinliklerine indiği yönünde.

#2
Foto - Görüntüleri NASA yayınladı dünya şokta! Uzaylılar Mars’a indi

'GARİP NESNE' DÜNYA MEDYASINDA İngiliz basınında ortaya çıkan gelişmede ise Mars'ta keşfedilen ve şimdiye kadarki en 'Tuhaf' görüntülerden biri haberleştirildi. Söz konusu sivri çıkıntılara sahip olan nesnenin dünya dışı akıllı yaşam formlarına ait olma olasılığı gündeme geldi.

#3
Foto - Görüntüleri NASA yayınladı dünya şokta! Uzaylılar Mars’a indi

'BANA GÖRE BENZERSİZ' NASA'nın paylaştığı fotoğrafları yorumlayan uzmanlar çıkıntıların, gezegenimizde yedi ve daha büyük büyüklükteki depremler sırasında ortaya çıkan ve Dünya'da 'kum dikenleri' olarak bilinen şeylere benzediğini söyledi. Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nden Profesör Richard Armstrong konuyla ilgili 'Bu yapılar Mars'ta çok sıra dışı ve benim deneyimime göre benzersiz' ifadelerini kullandı. UZAYLI İDDİASINA AÇIK KAPI Cismin olası bir uzay gemisi olma ihtimaline karşı da konuşan Armstrong, 'Sivri uçlarından dolayı cismin uzay enkazı olması pek olası değil, ancak hiçbir şey göz ardı edilemez' dedi. Öte yandan söz konusu cismin dünyadan gönderilen araştırma cihazlarıyla bir bağlantısı olduğu düşünülmüyor.

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