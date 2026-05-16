SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Pakistan'da bombalı saldırı ardından üsse sızma girişimi! Saldırıyı bakın kim üstlendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pakistan'da bombalı saldırı ardından üsse sızma girişimi! Saldırıyı bakın kim üstlendi

Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bacaur'da bir askeri üs bombalı araç saldırısına hedef oldu.

Saldırının ardından çatışmada yaşandı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı Bacaur'daki Loy Mamund bölgesinde yer alan Damangi askeri üssünü hedef aldı. Askeri üssün Serhad Birlikleri'ne ait olduğu belirtildi. Üs ilk olarak bomba yüklü araçla hedef alınırken ardından silahlı kişiler üs içerisine girerek çatışmaya başladı.

Saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi. TTP açıklamasında saldırının "Hayber Operasyonu" adı verilen bahar saldırıları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada saldırıda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

TTP ayrıca üs içerisindeki silah ve mühimmat depolarının yanı sıra askeri araçların da ateşe verildiğini belirtti.

Pakistanlı yetkililer cuma günü yaptıkları açıklamada, saldırıda en az 9 askerin öldüğünü, 35'inin de yaralandığını ifade etti. (Kaynak: Mepa News)

Vay vay

Pakistan afganistanla niye savaşıyor diyorsunuz ya..işte sebebi bu ,Afganistan bu terör örgütlerini destekliyor ve neredeyse her gün Pakistan karakollarina saldırıyor sınır bölgelerinde.. Ayrıca Afganistan 130 yıl önce belirlenen Afganistan Pakistan sınırını kabul etmiyor.
+90 (553) 313 94 23