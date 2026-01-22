Görünmez canavar mutfakta! Ustanın

Rakamlar küçük gibi görünse de usta, asıl tehlikenin "aylık toplamda" gizli olduğunu vurguladı. Sadece buzdolabının aylık faturaya yansıması yaklaşık 78 TL'yi bulurken, eski ve bakımsız cihazlarda bu tutarın iki katına çıktığı uyarısı yapıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu deney, vatandaşlara "boşuna ödüyoruz" dedirtti. Uzmanlar; arkası tozlanan, kapak lastiği eskimiş veya yanlış sıcaklık ayarında çalışan bir dolabın, evdeki en büyük "fatura canavarı" haline gelebileceğini belirterek, periyodik bakımın kuruş kuruş kar ettireceğini bir kez daha ispatladı.