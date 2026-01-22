  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Görünmez canavar mutfakta! Ustanın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Görünmez canavar mutfakta! Ustanın

Elektrik faturalarındaki artış sonrası sinsi harcamaların peşine düşen bir elektrik ustası, mutfağın en çok çalışan cihazı buzdolabını yakın markaja aldı.

#1
Foto - Görünmez canavar mutfakta! Ustanın

Cihaza özel bir sayaç bağlayarak 24 saat boyunca her watt’ı takip eden usta, gün sonunda çarpıcı bir sonuca ulaştı:

#2
Foto - Görünmez canavar mutfakta! Ustanın

Standart bir buzdolabı günde ortalama 807 watt (0,8 kWh) elektrik tüketiyor.

#3
Foto - Görünmez canavar mutfakta! Ustanın

2026 yılı Ocak ayı güncel mesken tarifesine göre, vergiler dahil 1 kWh elektriğin 2,59 TL (düşük kademe) olduğu hesaplandığında, bir buzdolabının sadece günlük maliyeti 2,10 TL ile 2,60 TL arasında değişiyor.

#4
Foto - Görünmez canavar mutfakta! Ustanın

Rakamlar küçük gibi görünse de usta, asıl tehlikenin "aylık toplamda" gizli olduğunu vurguladı. Sadece buzdolabının aylık faturaya yansıması yaklaşık 78 TL'yi bulurken, eski ve bakımsız cihazlarda bu tutarın iki katına çıktığı uyarısı yapıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu deney, vatandaşlara "boşuna ödüyoruz" dedirtti. Uzmanlar; arkası tozlanan, kapak lastiği eskimiş veya yanlış sıcaklık ayarında çalışan bir dolabın, evdeki en büyük "fatura canavarı" haline gelebileceğini belirterek, periyodik bakımın kuruş kuruş kar ettireceğini bir kez daha ispatladı.

