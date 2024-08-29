  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Görenler şaşırıp kaldı! Sular çekilince ortaya çıktı

2024-08-29 17:02:25
Görenler şaşırıp kaldı! Sular çekilince ortaya çıktı

Etkili sıcaklık sebebiyle Bolu'da su seviyesi düşen Gölköy Baraj Gölü'nde yarım ada oluştu.

#1
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Sular çekilince ortaya çıktı

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.

#2
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Sular çekilince ortaya çıktı

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'nda karın erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen suyla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde su seviyesi, havaların sıcak seyretmesiyle temmuz ayında yüzde 68'e düştü.

#3
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Sular çekilince ortaya çıktı

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi. Suyun azalmasıyla gölde yarım ada oluştu.

#4
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Sular çekilince ortaya çıktı

Gölde kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Bolu Valiliği tarafından tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu, çiftçilere bilgilendirme mesajı gönderildi.

#5
Foto - Görenler şaşırıp kaldı! Sular çekilince ortaya çıktı

Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı. Amatör balıkçılar ise balık tuttu. Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Ülker açıkladı: Beş yıl süren bir yatırımsızlık dönemi yaşadık.
Ekonomi

Murat Ülker açıkladı: Beş yıl süren bir yatırımsızlık dönemi yaşadık.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, LinkedIn hesabından son röportajını yayımladı. Birçok alanda insanlara tavsiyeler veren Mur..
Rusya'dan şantaj ve tehdit: Türkiye üzerinde planlarımız var
Ekonomi

Rusya'dan şantaj ve tehdit: Türkiye üzerinde planlarımız var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile transit anlaşmasını uzatmaması kararının Avrupa'nın zararına olacağını açıklarken, Rus..
70 yıllık dev şirket iflas etti! Herkesin bildiği marka tarihe karışıyor
Ekonomi

70 yıllık dev şirket iflas etti! Herkesin bildiği marka tarihe karışıyor

Ekonomi verilerindeki son yıllardaki değişiklik ve maliyetlerin artması gibi bazı nedenler köklü şirketlere zor günler yaşatıyor. Son olarak..
Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!
Spor

Fatih Terim dönüyor mu? Dursun Özbek kararını verdi!

Galatasaray içindeki karmaşıklık ve Şampiyonlar Ligi’ne kalamama nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Okan Buruk’un g..
Genç kıza herkesin gözü önünde böyle darp etti, ardından kaçtı
Yerel

Genç kıza herkesin gözü önünde böyle darp etti, ardından kaçtı

Bursa'da tartıştığı arkadaşının yüzünü sıkmasına öfkelenen genç, genç kızı herkesin gözü önünde arka arkaya yumruk attıktan sonra kaçmaya ba..
Bakan Bolat: Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız, uygulamayı genişletmiyoruz
Gündem

Bakan Bolat: Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız, uygulamayı genişletmiyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeşil pasaportun kapsamının genişletileceğine yönelik iddialara son noktayı koydu. Uygulamalarda yeşil pasaport b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23