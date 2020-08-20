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Otomotiv
16
Görenler gözlerine inanamadı! Hurda Tofaş Kartal'ı başka bir modele dönüştürdü

2020-08-20 08:07:42
Görenler gözlerine inanamadı! Hurda Tofaş Kartal'ı başka bir modele dönüştürdü

Türkiye'de vazgeçilmeyen bazı arabalar vardır.

#1
Foto - Mesela Doğan, Şahin ve Kartal bu bahsettiğimiz araçlar arasında bulunuyor.

Mesela Doğan, Şahin ve Kartal bu bahsettiğimiz araçlar arasında bulunuyor.

#2
Foto - Kuş serisi olarak da bilinen bu arabaların temiz ve düşük km'li olanlarını bulmak oldukça zor.

Kuş serisi olarak da bilinen bu arabaların temiz ve düşük km'li olanlarını bulmak oldukça zor.

#3
Foto - Ancak nadiren de olsa temiz araç ortaya çıkıyor.

Ancak nadiren de olsa temiz araç ortaya çıkıyor.

#4
Foto - Mesela geçtiğimiz günlerde koltuklarındaki naylonları bile duran 1997 model Tofaş Doğan SLX, 70 bin liraya satıldı.

Mesela geçtiğimiz günlerde koltuklarındaki naylonları bile duran 1997 model Tofaş Doğan SLX, 70 bin liraya satıldı.

#5
Foto - Bazı kişiler Şahin, Doğan veya Kartal'ın hurdaya çıkmış, eskimiş olanlarını bulup topluyor ve yeniliyor.

Bazı kişiler Şahin, Doğan veya Kartal'ın hurdaya çıkmış, eskimiş olanlarını bulup topluyor ve yeniliyor.

#6
Foto - Bir usta çürümüş durumdaki Kartal arabayı aldı ve baştan sona yeniledi.

Bir usta çürümüş durumdaki Kartal arabayı aldı ve baştan sona yeniledi.

#7
Foto - Aslında yenilemek basit bir tabir olabilir.

Aslında yenilemek basit bir tabir olabilir.

#8
Foto - Usta otomobili adeta başka bir modele çevirdi.

Usta otomobili adeta başka bir modele çevirdi.

#9
Foto - Hurda Tofaş Kartal'ın değişimi oldukça konuşuldu.

Hurda Tofaş Kartal'ın değişimi oldukça konuşuldu.

#10
Foto - Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

#11
Foto - Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

#12
Foto - Kartal’ın uğradığı değişimi görenler gözlerine inanamadı.

Kartal’ın uğradığı değişimi görenler gözlerine inanamadı.

#13
Foto - İşte Tofaş Kartal'ın kare kare şaşırtan o değişimi...

İşte Tofaş Kartal'ın kare kare şaşırtan o değişimi...

#14
Foto - İşte Tofaş Kartal'ın kare kare şaşırtan o değişimi...

İşte Tofaş Kartal'ın kare kare şaşırtan o değişimi...

#15
Foto - İşte Tofaş Kartal'ın kare kare şaşırtan o değişimi...

İşte Tofaş Kartal'ın kare kare şaşırtan o değişimi...

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