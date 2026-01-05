  • İSTANBUL
Gören şaşırdı kaldı! Deniz suyu bu hale geldi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gören şaşırdı kaldı! Deniz suyu bu hale geldi

Bartın’da eriyen kar sularının ırmakla birlikte denize taşınması, kıyıda alışılmadık bir görüntüye yol açtı.

#1
Foto - Gören şaşırdı kaldı! Deniz suyu bu hale geldi

Bartın’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından havanın yağmura dönmesiyle birlikte karlar eridi.

#2
Foto - Gören şaşırdı kaldı! Deniz suyu bu hale geldi

Kentin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yerini yağmura bıraktı. 3 gündür yağan yağmur ile karlar eridi.

#3
Foto - Gören şaşırdı kaldı! Deniz suyu bu hale geldi

Eriyen kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı’nın döküldüğü bölümde deniz, çamur rengini aldı.

#4
Foto - Gören şaşırdı kaldı! Deniz suyu bu hale geldi

Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.

