Gören şaşırdı kaldı! Deniz suyu bu hale geldi
Bartın’da eriyen kar sularının ırmakla birlikte denize taşınması, kıyıda alışılmadık bir görüntüye yol açtı.
Bartın’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından havanın yağmura dönmesiyle birlikte karlar eridi.
Kentin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yerini yağmura bıraktı. 3 gündür yağan yağmur ile karlar eridi.
Eriyen kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı’nın döküldüğü bölümde deniz, çamur rengini aldı.
Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.
