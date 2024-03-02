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Gördüğünüz yerde vurun! Asya üzerinden sürüyle geliyorlar: Aman dikkat, bir ısırığı bile hayatınızı karartabilir

2024-03-02 15:03:05
Gördüğünüz yerde vurun! Asya üzerinden sürüyle geliyorlar: Aman dikkat, bir ısırığı bile hayatınızı karartabilir

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hayvanların göçleri de başladı. Öyle ki o tür de Türkiye'ye Asya üzerinden sürüyle geliyor. Küçük ve zararsız görünen o türün bir ısırığı bile hayatınızı karartabilir. Aman dikkat!

#1
Foto - Gördüğünüz yerde vurun! Asya üzerinden sürüyle geliyorlar: Aman dikkat, bir ısırığı bile hayatınızı karartabilir

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sivrisinekler de ortaya çıkmaya başladı. Ancak Asya üzerinden gelen öyle bir tür var ki o bizim bildiğimiz sivrisineklere göre bambaşka... Genelde Asya ülkelerinde görülen Türkiye’de pijamalı sivrisinek olarak bilinen Asya Kaplanı sivrisineğinin Aydın Söke’de görüldüğü belirtildi. Normal sivrisineklere göre çok daha tehlikeli olan bu türün ısırdığı zaman vücutta yaralara yol açtığı ve yaraların da kolay kolay geçmediği biliniyor. Vatandaş ise belediyenin biran önce sivrisinekle mücadele için çalışma başlatmasını bekliyor. Larva dönemi başlamadan önce sulak alanlarda ilaçlama yapılmasını isteyen vatandaşlar, bu sineğin kolayca ölmediğini de dile getirdi.

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Foto - Gördüğünüz yerde vurun! Asya üzerinden sürüyle geliyorlar: Aman dikkat, bir ısırığı bile hayatınızı karartabilir

Asya kaplanı sivrisineği veya Aedes albopictus; Güneydoğu Asya'ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türüdür. Bu sivrisinek türü, insanlar başta olmak üzere, köpek ve kuş gibi hayvanlardan beslenebilir. Özellikle son senelerde, kıtalararası gümrük mallarının taşınması ve ulaşım imkanlarının gelişmesine bağlı olarak, Asya kaplanı sivrisineği de yalnızca Güneydoğu Asya ile sınırlı kalmayarak Avrupa ve Batı ülkelerinde de yayılmaya başlamıştır. Bu sinek türünün insan sağlığı için tehlike saçmasının en büyük nedeni ısırığı ile ciddi viral enfeksiyonlara neden olmasıdır. Bu enfeksiyonlar, insanda ciddi hastalıklara yol açan ve sivrisineğin diğer bölgelere yayılmasından önce genelde karşılaşılmayan türden enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar arasında Dang ateşi (Dengue Fever) virüsü, Batı Nil virüsü, sarı humma virüsü, Zika virüsü ve Chikungunya virüsü yer alır. Viral enfeksiyonların dışında, bu sivrisinek türü, bazı filarya türündeki parazitlerin insana bulaşmasından da sorumludur.

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