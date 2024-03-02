Gördüğünüz yerde vurun! Asya üzerinden sürüyle geliyorlar: Aman dikkat, bir ısırığı bile hayatınızı karartabilir

Asya kaplanı sivrisineği veya Aedes albopictus; Güneydoğu Asya'ya özgü, gövdesinde ve bacaklarında bulunan beyaz renkli şeritlerle diğer türlerden ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türüdür. Bu sivrisinek türü, insanlar başta olmak üzere, köpek ve kuş gibi hayvanlardan beslenebilir. Özellikle son senelerde, kıtalararası gümrük mallarının taşınması ve ulaşım imkanlarının gelişmesine bağlı olarak, Asya kaplanı sivrisineği de yalnızca Güneydoğu Asya ile sınırlı kalmayarak Avrupa ve Batı ülkelerinde de yayılmaya başlamıştır. Bu sinek türünün insan sağlığı için tehlike saçmasının en büyük nedeni ısırığı ile ciddi viral enfeksiyonlara neden olmasıdır. Bu enfeksiyonlar, insanda ciddi hastalıklara yol açan ve sivrisineğin diğer bölgelere yayılmasından önce genelde karşılaşılmayan türden enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar arasında Dang ateşi (Dengue Fever) virüsü, Batı Nil virüsü, sarı humma virüsü, Zika virüsü ve Chikungunya virüsü yer alır. Viral enfeksiyonların dışında, bu sivrisinek türü, bazı filarya türündeki parazitlerin insana bulaşmasından da sorumludur.