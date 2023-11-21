  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

2023-11-21 02:31:59
Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Google DeepMind müzik üretebilecek yeni yapay zeka algoritması Lyria'yı duyurdu.

#1
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

En sonunda bu da oldu. Yapay zeka müzik dünyasına el attı. Google DeepMind bugün Lyria adını verdiği en yeni yapay zeka modelini tanıttı.

#2
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Şirket, modelin popüler sanatçıların tarzını taklit eden yüksek kaliteli vokaller, şarkı sözleri ve müzikal destek parçaları üretebileceğini açıkladı. İşte detaylar…

#3
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Google DeepMind müzik yapabilen güçlü bir yapay zeka modeli olan Lyria’yı dünya ile tanıştırdı!

#4
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

DeepMind, YouTube Shorts’ta başlayacak yeni müzik oluşturma deneylerinden bahsetti.

#5
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Bunun yanı sıra müzik yapabilen üretken yapay zeka algoritması Lyria’yı da duyurdu. Şirket Dream Track adını verdiği deneyler yaptı.

#6
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Google DeepMind bu algoritma sayesinde yaratıcıların kullanıcıların, popüler sanatçıların sesleriyle söylenen 30 saniyelik şarkılar oluşturmasına olanak tanıyacak. Bu sanatçıların arasında Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Sia, T-Pain, Troye Sivan ve gibi meşhur isimler yer alıyor.

#7
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

DeepMind, bu projelerin yaratıcılık için bir oyun alanı açacağını düşünüyor. Ayrıca şirket bu algoritmanın sanatçıların hayranlarla bağlantı kurmasına yardımcı olacağını iddia ediyor. Böylelikle bu algoritma sanatçılar ve hayranları arasında bir köprü görevi görecek.

#8
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

NVIDIA AI’da araştırma bilimcisi olan Jim Fan bir adım daha ileri gitti. X eski ismiyle Twitter olarak bilinen sosyal medya uygulamasında konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda “En etkileyici demo, uğultuyu tam bir enstrüman takımına dönüştürmektir.

#9
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Lyria’nın görüntü modellerinde alışık olduğumuz tüm operatörlerin kilidini açacağını düşünüyorum” dedi.

#10
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Şüphesiz Lyria ve onun gibi diğer yapay zeka araçları müzik araçları müzik endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirecek. Google yeni yapay zeka algoritması ile müzik dünyasında köklü değişikliklere imza atacak.

#11
Foto - Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Ayrıca bu hamle, Google’ı üretken yapay zeka uygulamalarının öncüsü konumunu güçlendiriyor. Ayrıca yapay zekanın yaratıcı süreçlerini teknoloji alanının ötesine nasıl geliştirebileceğini gösteriyor. Google, “İleriye doğru ilerledikçe, müzik oluşturma araçlarının sorumlu bir şekilde geliştireceğiz. Ayrıca bunun uygulanmasına yönelik standardı belirleyeceğiz. Bunun için ise sanatçıları, müzik endüstrisini ve daha geniş yaratıcı topluluğu bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Almanya’dan çözüm çağrısı: Eurofighter Typhoon eylemi dikkat çekti! Binlerce kişi sert tepki gösterdi
Dünya

Almanya’dan çözüm çağrısı: Eurofighter Typhoon eylemi dikkat çekti! Binlerce kişi sert tepki gösterdi

Almanya Airbus çalışanları, Eurofighter Typhoon savaş uçağı çağrısında bulundu. Sipariş adetleri sebebiyle eylem düzenlediler. Eyleme tepki ..
Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Graham'a şikayet edip Türkiye Hamas'ı destekliyor, bizi terörist devlet olarak adlandırıyor dedi
Gündem

Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı Graham'a şikayet edip Türkiye Hamas'ı destekliyor, bizi terörist devlet olarak adlandırıyor dedi

Bebek katili Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'a resmen şikayet etti!
Ana-kız canice katledildi: Anne ve kızını telle boğarak öldürdü
Gündem

Ana-kız canice katledildi: Anne ve kızını telle boğarak öldürdü

Cinayet şüphelisi Yüksel, adliyeye sevk edilirken, anne - kızın cenazeleri ise gözyaşları içinde toprağa verildi.
Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır Gazze için birleşti
Gündem

Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır Gazze için birleşti

Katil ve işgalci İsrail'in katliamları 45. günde de sürüyor. Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının oluşturd..
Katar dünyaya ilan etti: Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin’e bağış yapacak! Çok konuşulacak hamle!
Dünya

Katar dünyaya ilan etti: Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin’e bağış yapacak! Çok konuşulacak hamle!

Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu Katar Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Şeyh..
Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak
Otomotiv

Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak

Otomobil fiyatlardaki artış vatandaşların ilgi odağı halinde olmuşken dev otomotiv markaları Kasım ayı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23