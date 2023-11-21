Google yeni yapay zeka modeli Lyria’yı duyurdu

Ayrıca bu hamle, Google’ı üretken yapay zeka uygulamalarının öncüsü konumunu güçlendiriyor. Ayrıca yapay zekanın yaratıcı süreçlerini teknoloji alanının ötesine nasıl geliştirebileceğini gösteriyor. Google, “İleriye doğru ilerledikçe, müzik oluşturma araçlarının sorumlu bir şekilde geliştireceğiz. Ayrıca bunun uygulanmasına yönelik standardı belirleyeceğiz. Bunun için ise sanatçıları, müzik endüstrisini ve daha geniş yaratıcı topluluğu bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.