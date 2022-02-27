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Medya
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Gönül Dağı'nda Meryem'in kararı şaşkına çevirdi

2022-02-27 09:38:58
Gönül Dağı'nda Meryem'in kararı şaşkına çevirdi

TRT1'in Cumartesi günlerine damga vuran dizisi Gönül Dağı'nda heyecan fırtınası devam ediyor.

#1
Foto - Bilindiği üzere dizide birkaç bölüm önce kör olan Meryem ameliyat sonucu gözlerine kavuştu.

Bilindiği üzere dizide birkaç bölüm önce kör olan Meryem ameliyat sonucu gözlerine kavuştu.

#2
Foto - Meryem'in gözleri açıldı açılmasına ancak sonrasında olanlar izleyiciyi fena halde üzdü.

Meryem'in gözleri açıldı açılmasına ancak sonrasında olanlar izleyiciyi fena halde üzdü.

#3
Foto - Kendisi için kahvehanesini satan Rıfat'ı beğenmeyen Meryem sosyal medyada nankör ilan edildi.

Kendisi için kahvehanesini satan Rıfat'ı beğenmeyen Meryem sosyal medyada nankör ilan edildi.

#4
Foto - Meryem'in gözleri açıldıktan sonra kendisi için tüm fedakarlıkları yapan Rıfat'la olması bekleniyordu. Ancak Gönül Dağı son bölümünde Meryem Rıfat'ı bırakıp Taner'e aşık oldu.

Meryem'in gözleri açıldıktan sonra kendisi için tüm fedakarlıkları yapan Rıfat'la olması bekleniyordu. Ancak Gönül Dağı son bölümünde Meryem Rıfat'ı bırakıp Taner'e aşık oldu.

#5
Foto - Sosyal medyada Meryem için yapılan bir yroumda, 'Körün gözü açıldığında kırdığı ilk şey bastonudur sözü Meryem için söylenmiş olabilir' ifadesi kullanıldı.

Sosyal medyada Meryem için yapılan bir yroumda, 'Körün gözü açıldığında kırdığı ilk şey bastonudur sözü Meryem için söylenmiş olabilir' ifadesi kullanıldı.

#6
Foto - Bir diğer yorumda ise 'Gözüyle sevenlerin dünyasına hoşgeldin Meryem' debnildi.

Bir diğer yorumda ise 'Gözüyle sevenlerin dünyasına hoşgeldin Meryem' debnildi.

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