"Canım ekibim, sizler de iyi ki varsınız; prodüksiyon, reji, kamera grubu, hazırlık ve diğer güzel kalpli tüm çalışma arkadaşlarım, umarım yollarımız tekrar kesişir, hepinizin ismi aklımdan geçiyor şu an, ama yazsam buraya sığdıramam. Siz kendinizi biliyorsunuz, yaptığınız her şey için, her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim."