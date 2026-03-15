Gömlek ütülemenin kusursuz sırrı ortaya çıktı! Ütü masasında saatler harcamaya son…

Kendine has bir tüy yönü ve dolgunluğu olan kadife gömleklerde doğrudan baskı uygulamaktan kaçınmalısınız. Bu tür hassas parçaları ütülerken kumaşın tüylerini yatırmamak için ya sadece yoğun buhar gücünden faydalanmalı ya da mutlaka ters yüz ederek ütülemelisiniz. Isı ayarını en düşük seviyede tutup kumaşı hafifçe nemlendirerek, kadifenin o kaliteli ve vakur duruşunu bozmadan kırışıklıklardan arındırabilirsiniz.