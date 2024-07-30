Goldman Sachs'tan Türkiye açıklaması! Yatırımcıların ilgisi arttı

Sizce küresel ekonomi daha önceki beklentilere kıyasla çok daha iyi performans gösteriyor mu? Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumundaki euro bölgesinin toparlanması kısa vadede hız kazanacak mı? Küresel ekonomi birçok kişinin beklediğinden daha iyi performans gösterdi. Bu özellikle ABD için geçerli. Bu aynı zamanda, bizim görüşümüze göre son zamanlarda %4'e yakın büyüyen gelişmekte olan piyasalar için de geçerli. Bu büyüme gelişmiş piyasalardaki büyümeden =aha hızlı ve Çin ekonomisinin son zamanlardaki yavaşlaması göz önüne alındığında dikkate değer. Avrupa’daki büyüme zayıf kalmaya devam ediyor, ancak ülkeler arasında büyük farklılıklar var; Güney Avrupa ve özellikle İspanya, Kuzey Avrupa ve özellikle Almanya'dan çok daha iyi performans gösteriyor. Bu yılın ikinci yarısı için bir miktar hızlanma görüyoruz ve düşen enflasyon ve daha düşük faizlerin satın alma gücüne katkıda bulunmasıyla, bu yılki %0,7'ye kıyasla gelecek yıl %1,3'lük bir GSYİH büyümesi öngörüyoruz. Yine de yapısal olarak, çekirdek Avrupa büyümesinin önümüzdeki yıllarda %1-1,5 seviyesinde zayıf kalacağını düşünüyoruz.