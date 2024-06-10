  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
4
Goldman Sachs'tan petrol fiyat tahmini!

2024-06-10 09:31:45
Goldman Sachs'tan petrol fiyat tahmini!

Goldman Sachs, Brent cinsi ham petrolun 3. çeyrekte 86 dolara yükselmesini bekliyor

#1
Foto - Goldman Sachs'tan petrol fiyat tahmini!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, jeopolitik arz kesintisi olmaması durumunda baz senaryoda 90 dolar/varil seviyesini tavan görüyor ve 75-90 dolar aralığına yönelik risklerin petrol fiyatları için hafifçe aşağı yönlü olduğunu belirtti.

#2
Foto - Goldman Sachs'tan petrol fiyat tahmini!

Goldman Sachs, üçüncü çeyrekte petrol piyasasında günlük 1.3 milyon varil büyüklüğünde bir açık bekliyor. Goldman, "Bu nedenle Brent'in üçüncü çeyrekte 86 dolar/varil seviyesine yükselmesini bekliyoruz" dedi.

#3
Foto - Goldman Sachs'tan petrol fiyat tahmini!

Bankanın, 2025 yılı ortalama Brent tahmini değişmeyerek 82 dolar/varil olarak kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!
Siyaset

Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!

Gittiği camilerde görevli olmadığı halde namaz kıldıran, namazın ardından İmamoğlu propagandası yaparak dini siyasete alet eden Beylikdüzü B..
Volvo gümrük vergilerinden kaçmak için Belçika'da: Elektrikli araç üretimini kaydırıyor ortaya çıktı!
Aktüel

Volvo gümrük vergilerinden kaçmak için Belçika'da: Elektrikli araç üretimini kaydırıyor ortaya çıktı!

Volvo, Çin'in gümrük vergilerinden kaçınmak için elektrikli araç üretimini Belçika'ya kaydırıyor. The Times, Çoğunluk hissesi Çinli Geely'ye..
Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber
Gündem

Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber

Nur Viral ile uzun süredir canlı yayın programları yapan eski müftü ve yazar Yusuf Kavaklı'dan kötü haber geldi.

Rusya'dan şaşırtan açıklama: Türkiye'nin katılamaz
Gündem

Rusya'dan şaşırtan açıklama: Türkiye'nin katılamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, "Türkiye'nin NATO üyesi olarak BRICS'e katılması pek mümkün d..
Belçika'da 3 seçim birlikte yapılıyor
Dünya

Belçika'da 3 seçim birlikte yapılıyor

Belçika’da halk Avrupa Parlamentosu, federal meclis ve bölge parlamentoları için sandık başına gidiyor.
Murat Ülker'den Fenerbahçe paylaşımı geldi!
Spor

Murat Ülker'den Fenerbahçe paylaşımı geldi! "İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur"

Fenerbahçeli iş insanı Murat Ülker, seçimin ardından paylaşımda bulundu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23