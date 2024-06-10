2024-06-10 09:31:45 Goldman Sachs'tan petrol fiyat tahmini!
Goldman Sachs, Brent cinsi ham petrolun 3. çeyrekte 86 dolara yükselmesini bekliyor
Goldman Sachs, Brent cinsi ham petrolun 3. çeyrekte 86 dolara yükselmesini bekliyor
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, jeopolitik arz kesintisi olmaması durumunda baz senaryoda 90 dolar/varil seviyesini tavan görüyor ve 75-90 dolar aralığına yönelik risklerin petrol fiyatları için hafifçe aşağı yönlü olduğunu belirtti.
Goldman Sachs, üçüncü çeyrekte petrol piyasasında günlük 1.3 milyon varil büyüklüğünde bir açık bekliyor. Goldman, "Bu nedenle Brent'in üçüncü çeyrekte 86 dolar/varil seviyesine yükselmesini bekliyoruz" dedi.
Bankanın, 2025 yılı ortalama Brent tahmini değişmeyerek 82 dolar/varil olarak kaldı.
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