Gölde şaşırtan görüntü

Bazen göllerdeki mevcut kirliliğin de bunda etkili olabileceğini dile getiren Gülle, "Ancak doğal süreçlerle ortaya çıkan bu sabunlaşma veya köpüklenme gölün tüm kıyısında görülebilir. Evsel atıklardan kaynaklanan köpüklenme daha parlak olurken burada gördüğünüz doğal köpük daha bej renktedir. Burdur Gölü'nde görülen köpüklenme olayını diğer tatlı su göllerinde de görebiliriz, bu doğal bir durumdur." dedi.