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Yaşam
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Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

2024-01-13 21:04:45
Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

#1
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.

#2
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

Yağışın ardından tabiat parkında kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

#3
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle de tabiat parkındaki gölün yüzeyi buz tuttu.

#4
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

Göl çevresine uyarı tabelaları asan yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.

#5
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı havadan görüntülendi.

#6
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

#7
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda mest eden manzara

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