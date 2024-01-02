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Yaşam
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Göl üzerinde yürüme sezonu açıldı

2024-01-02 09:49:38
Göl üzerinde yürüme sezonu açıldı

Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı.

#1
Foto - Göl üzerinde yürüme sezonu açıldı

Denizden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeyindeki donma gecikti.

#2
Foto - Göl üzerinde yürüme sezonu açıldı

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte gölün yüzeyi donma başladı. Bu yıl donma olayının geç başladığı göl yüzeyinde buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.

#3
Foto - Göl üzerinde yürüme sezonu açıldı

Çıldır Gölü’nün gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Fırat Karabağ, "Her yıl Çıldır Gölü’nü görmeye geliyoruz. Bu yıl geç olsa da başlamış. Yüzeyi cam gibi olan Çıldır Gölü’nün üzerine çıkmaktan mutlu oluyoruz. Biraz üşüyoruz ama bu da ayrı bir güzellik" dedi.

#4
Foto - Göl üzerinde yürüme sezonu açıldı

Atlı Kızakçı Alper Topkaya ise gölün yüzeyinin donduğunu fakat atlı kızakların yaklaşık bir hafta sonra göl üzerine çıkabileceğini söyledi. Topkaya, "Şu anda atlı kızaklar kıyıda bekliyor. Gelen misafirlerimiz atlarla fotoğraf çektiriyor. Buz kalınlığı arttığı zaman atlı kızak tırları da başlayacak" dedi.

#5
Foto - Göl üzerinde yürüme sezonu açıldı

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