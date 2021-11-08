2021-11-08 23:39:58 Gökyüzündeki 'hilal' mest etti!
Bitlis’in Ahlat ilçesinde net bir şekilde izlenen hilal şeklindeki Ay izleyenleri mest etti.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde net bir şekilde izlenen hilal şeklindeki Ay izleyenleri mest etti.
Ahlat ilçesinde akşam hilal şeklindeki Ay görenleri görenleri kendine hayran bıraktı.
Gökyüzünde belirgin bir şekilde görülebilen hilalin cami minareleriyle oluşturduğu görüntüler hayranlık uyandırırken, fotoğraf tutkunları oluşan görüntüleri objektiflerine yansıtarak arşivlerine kattı.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde net bir şekilde izlenen hilal şeklindeki Ay izleyenleri mest etti.
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