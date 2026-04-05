Gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Onay çıktı 85 adet F-35 alınıyor
Gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Onay çıktı 85 adet F-35 alınıyor

İran savaşında karizması çizilen ve ilk kez düşürülen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir sipariş gündeme geldi. 85 tane tedarik edilecek.

Pentagon, 2027 mali yılı kapsamında toplam 85 adet F-35 Lightning II savaş uçağı tedariki için ödenek talep ettiğini açıkladı. Bu tedarik kapsamında, ABD Hava Kuvvetleri için 38 adet F-35A varyantı öngörülüyor.

Karar, 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesinin bir parçası olarak, kuvvet hazırlık seviyesini ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor. ABD Hava Kuvvetleri için 30,6 milyar dolarlık finansman tahsis edilmiş durumda ve bu bütçeyle 85 F-35 platformundan 38’i envantere katılacak.

F-35 tedarik kararları, F-47 geliştirme programı, B-21 Raider, Sentinel kıtalararası balistik füze sistemi, harekât hazırlık faaliyetleri, mühimmat stokları ve insansız platformlar (CCA) gibi yüksek maliyetli programlarla rekabet halinde.

F-35A Lightning II, stealth teknolojisi, gelişmiş sensörleri ve elektronik harp kabiliyetleriyle 4. nesil Eagle savaş uçaklarının yerini alıyor. 5. nesil çok maksatlı bir savaş uçağı olarak F-35, hava üstünlüğünden kara saldırılarına ve keşif görevlerine kadar geniş bir görev yelpazesine sahip.

Gizlilik teknolojisi ve Pratt & Whitney F135 motoru sayesinde F-35, radar tespitini en aza indirirken Mach 1,6 (yaklaşık 1.700 km/sa) hıza ulaşabiliyor.

Yorumlar

ali

paramızı gaspettiler ya la

Mesut Sarp

Sadece paramızı gasp etmekle kalmayıp sözüm ona anlaşması yapılan uçaklarıda dost ve müttefikimiz Trump vermedi.
