Suriye ordusu bölgeye konuşlandı

“FEDERALİZM İSTİYORUZ” Pazar günkü hükümet karşıtı protestoculardan Ali Hasan, "Alevi toplumuna karşı süregelen şiddete son verilmesini istediklerini" söyledi. Hasan, “Biz sadece huzur içinde uyumak ve huzur içinde çalışmak istiyoruz ve federalizm istiyoruz” dedi ve ekledi: "Eğer bu durum böyle devam ederse, o zaman federalizm istiyoruz. Neden her gün ya da iki günde bir 10 kişi öldürülüyor?" Muhammad Bakkur adlı bir protestocu da yeni Suriye yönetimine desteğini göstermek için geldiğini söyledi. “Kurtuluşun ilk gününden itibaren barış ve suçlulara af çağrısında bulunan yeni hükümetimizi desteklemek için buradayız” diyen Bakkur, hükümet karşıtı protestocuları “ulusun yeniden inşasına giden yeni yolu sabote etmeye” çalışmakla suçladı ve ekledi: “Tüm halk, tek halk ve tek vatan çağrısında bulunuyor ama onlar ne tek halk ne de tek vatan istiyorlar; mezhepçilik, kaos, sorunlar ve kişisel çıkarları için federalizm istiyorlar.”