Suriye ordusu bölgeye konuşlandı

ALEVİ PROTESTOLARI Yaşanan son olay, çok sayıda Alevi Suriyelinin Pazar günü Suriye'nin orta ve kıyı kesimlerinde Alevi azınlığın yaşadığı bölgelerde "şiddet ve ayrımcılığı protesto etmek için" sokaklara dökülmesiyle patlak verdi. Ülke dışında yaşayan Alevi lider Gazal Gazal, Cuma günü Humus'ta bir camiye düzenlenen bombalı saldırının ardından “Alevi toplumunun aşağılanamayacağını ve ötekileştirilemeyeceğini dünyaya gösterme” çağrısında bulunmuştu. Sekiz kişinin ölümüne neden olan ve "Seraya Ensar el Sunna" olarak bilinen bir grup tarafından üstlenilen bombalama olayı, devrik eski Devlet Başkanı Esed'in de mensubu olduğu ve onun döneminde büyük bir öneme sahip olan Alevi azınlığı hedef alan bir eylem olarak tanımlandı. Protestocular ayrıca hükümetten federalizm uygulamasını ve Alevi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Suriye ve Yurtdışındaki İslami Alevi Konseyi Başkanı Gazal, "Biz iç savaş istemiyoruz, siyasi federalizm istiyoruz. Sizin terörizminizi istemiyoruz. Kendi kaderimizi kendimiz belirlemek istiyoruz" dedi Facebook üzerinden yayınladığı bir video mesajda.