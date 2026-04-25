Gök vatanın yeni pençesi sahada! Beton delen akıllı güç ASELSAN TOLUN ile nokta atışı devri başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayiinin teknoloji devi ASELSAN, modern harp sahasının tüm kurallarını yeniden yazacak olan TOLUN mühimmatını görücüye çıkardı. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti ve beton delici harp başlığı ile sığınaklara karşı ölümcül olan bu mühimmat, sivil hassasiyetini de en üst düzeyde koruyor. Hem F-16 hem de İHA platformlarıyla tam uyumlu çalışan TOLUN, çoklu taşıma özelliğiyle tek sortide bir orduya bedel iş çıkarıyor.

TOLUN’un en dikkat çeken özelliklerinden biri, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sayesinde hedef dışı hasarı minimuma indirmesi. Bu özellik, özellikle sivil yerleşimlere yakın bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda büyük avantaj sağlıyor. Beton delici harp başlığı sayesinde ise güçlendirilmiş yapılar, sığınaklar ve kritik altyapı hedeflerine karşı etkili sonuçlar elde ediliyor.

TOLUN, başta F-16 Fighting Falcon olmak üzere çeşitli hava platformlarına tam uyumluluk sunuyor. Aynı zamanda insansız hava araçlarıyla da kullanılabilen mühimmat, çoklu taşıma kabiliyeti sayesinde tek sortide birden fazla hedefin etkisiz hale getirilmesine olanak tanıyor. Bu yönüyle operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırıyor.

Modern savaş ortamlarının vazgeçilmez unsuru olan elektronik harp tehditlerine karşı geliştirilen TOLUN, karıştırmaya dayanıklı navigasyon sistemleriyle yüksek güvenilirlik sunuyor. GPS/INS tabanlı güdüm yapısı sayesinde zorlu koşullarda dahi hedefini şaşmadan vurabiliyor.

Kompakt ve modüler tasarımı sayesinde farklı görev profillerine uyarlanabilen TOLUN, Türkiye’nin ihracat odaklı savunma ürünleri arasında da öne çıkıyor. Hafif yapısı, düşük maliyetli operasyon imkanı ve yüksek etkinlik oranı, dost ve müttefik ülkeler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

