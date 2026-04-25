Gök vatanın yeni pençesi sahada! Beton delen akıllı güç ASELSAN TOLUN ile nokta atışı devri başladı

Türk savunma sanayiinin teknoloji devi ASELSAN, modern harp sahasının tüm kurallarını yeniden yazacak olan TOLUN mühimmatını görücüye çıkardı. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti ve beton delici harp başlığı ile sığınaklara karşı ölümcül olan bu mühimmat, sivil hassasiyetini de en üst düzeyde koruyor. Hem F-16 hem de İHA platformlarıyla tam uyumlu çalışan TOLUN, çoklu taşıma özelliğiyle tek sortide bir orduya bedel iş çıkarıyor.