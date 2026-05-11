Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin tüm hava savunma katmanlarını tek bir akıllı omurgada birleştirecek olan devrim niteliğindeki "Çelik Kubbe" projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapay zeka ve otonom teknolojilerin yöneteceği bu yeni sistem, saniyeler içinde tehdit analizi yaparak insan hatasını sıfıra indiren bütünleşik bir savunma kalkanı oluşturuyor. Hipersonik füzelerden elektronik harbe kadar her türlü saldırıya karşı geliştirilen bu milli teknoloji, Mavi Vatan ve Gök Vatan’ı dünyanın en güvenli bölgelerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.