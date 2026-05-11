  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu’dan herkesi ters köşe yapan “ABD” çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi Dünyanın en faydalı sebzesi: Karaciğeri temizliyor! Meğer böyle yapıyormuş! Çok erken havlu atınca... Beşiktaş tarihinde böyle bir şey yok! Duyan şaşkın Sokağın altından tarih fışkırdı! İnşaat kazısında kazara 660 yıllık dev ticaret gemisi bulundu Erdoğan 30 yıl garanti vermişti... Suudi Arabistan’dan olay Türkiye hamlesi! Dünyanın en büyüğü Aramco sahaya iniyor İtalyan devinde Türkiye şoku: İzmir, Edirne ve Elazığ'da her şey bir anda oldu, bıçak gibi kesildi Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin tüm hava savunma katmanlarını tek bir akıllı omurgada birleştirecek olan devrim niteliğindeki "Çelik Kubbe" projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapay zeka ve otonom teknolojilerin yöneteceği bu yeni sistem, saniyeler içinde tehdit analizi yaparak insan hatasını sıfıra indiren bütünleşik bir savunma kalkanı oluşturuyor. Hipersonik füzelerden elektronik harbe kadar her türlü saldırıya karşı geliştirilen bu milli teknoloji, Mavi Vatan ve Gök Vatan’ı dünyanın en güvenli bölgelerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

1
#1
Foto - Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, mühimmat teknolojilerinin sürekli değiştiğini ve bütün teknolojik dönüşümlere çok hızlı adapte olmak zorunda kaldığını söyledi.

#2
Foto - Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

Geçmişte mühimmattaki temel beklentinin geniş alana zarar verecek büyük harp başlıkları olduğunu, sonrasında ise pahalı, hassasiyeti ve menzili yüksek seyir ve balistik füzelere yönelindiğini anlatan İkinci, Karabağ, Ukrayna, Suriye ile İran ve İsrail arasındaki çatışmalarla birlikte mühimmat konseptinin değiştiğine şahitlik ettiklerini dile getirdi.

#3
Foto - Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

İkinci, Karabağ Savaşı'ndan önce devletlerin en fazla yüksek teknoloji ürünlerine ve ağır sistemlere yatırım yaptıklarını belirterek, "Yakın dönemdeki çatışmalarda mühimmat teknolojilerinde çok ciddi radikal değişiklikler gördük. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra konu yavaş yavaş, çok hızlı üretilebilen, daha derin vuruş kabiliyetine sahip, hassasiyeti yüksek ama çok da maliyeti olmayan sistemlere doğru yönelmeye başladı. İsrail ve İran arasındaki savaşta ise çok gelişmiş füzelerin ve hava savunma sistemlerinin mücadelesini gördük ancak üretilen bu gelişmiş füzelerin sahada çok kısa sürede tüketildiğini gördük. Bu sistemlerin yerine konulması için 3-4 yıllık bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu deklare eden yayınları hep beraber görüyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

Savaş sahasında sadece yüksek teknolojinin değil hızlı ve maliyet etkin ürünlerden oluşan kombinasyonun gerektiğine dikkati çeken İkinci, özellikle Karabağ Savaşı'nda elektronik harp tedbirlerinin yoğun uygulandığı ortamlarda küresel konumlama sistemlerinin (GPS) tek başına güvenilir olmadığının anlaşıldığını söyledi.

#5
Foto - Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

Gelişen tehditlere karşı hava savunma sistemlerinin kabiliyetlerinin artırılmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken İkinci, klasik radar ve insan kontrollü savunma senaryolarından saniyeler içinde refleks gösteren otonom yapılara geçildiğini belirtti. İkinci, komuta kontrol altyapılarındaki değişime ilişkin şu bilgileri verdi:

#6
Foto - Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

"İnsanın mümkün olduğunca etkileşiminin sıfıra indirilmesi, en son karar mekanizmasının insana bırakılması ama aradaki tehdit değerlendirmesi gibi birçok şeyi yapay zeka algoritmalarına bıraktığımız, bunları komuta kontrol sistemleriyle entegre edip bütünleşik bir hava savunma altyapısına geçirdiğimiz bir konseptten bahsediyoruz. Bu da yeni modern teknolojilerin artık tek başına çalışan sistemler değil yapay zekayla desteklenmiş ve bütün sensörlerden gelen verileri birbiriyle entegre bir şekilde kullanabilecek çok üst seviye bir komuta kontrol altyapısından bahsetmemize sebebiyet veriyor. Kendi hava savunma sistemimizin altyapısını, omurgasını oluşturan Çelik Kubbe altında toparlıyoruz."

#7
Foto - Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

Saldırı ve savunma teknolojileri arasındaki rekabetin sürekli devam edeceğini ve bu alanda ulaşılan son noktanın hiçbir zaman yeterli görülmeyeceğini vurgulayan İkinci, geleceğin harp sahasına yönelik hedeflerine değindi.

#8
Foto - Gök Vatan’a aşılmaz zırh! Türkiye, saniyeler içinde karar veren Çelik Kubbe ile kuş uçurtmayacak

İkinci, yüksek güçlü lazer teknolojilerinin ve yüksek güçlü mikrodalga sistemlerinin gelecekte en önemli hava savunma unsurlarından olacağını belirterek, "Atmosfer dışından kontrol edilebilen, 10-15 Mach ve üzeri hızlara ulaşan hipersonik füzeler ile çok daha derin darbe yeteneğine sahip mühimmat çeşitleri üzerinde yoğun şekilde kafa yoruyoruz. Bununla beraber, bu yüksek teknoloji içeren sistemleri sahada etkisiz hale getirebilecek, hızlı üretilebilen ve çoklu saldırı yeteneğine sahip maliyet etkin teknolojilere de çok ciddi yatırımlarımız bulunuyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Çok güzel.İşte böyle sevindirici haberler verin.Dostlar sevinsin,düşmanlar sevinsin.MUHALEFET DÖVÜNSUN.Muhalefetin sevinmesi sahtedir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı
Gündem

TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı

TRT 1 Ana Haber bülteninde sunucunun, kedi ve köpek sahiplerinin Anneler Günü’nü kutlarken kendisini de "patili annesi" olarak tanımlaması t..
Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun
Ekonomi

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Kongresi'nde gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Emeklile..
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı
Gündem

"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı

Muhittin Böcek’in oğlundan gelen 1 milyon euroluk rüşvet itirafı, Seyit Torun’un odasından fışkıran gizemli 50 bin doları yeniden gündeme ge..
Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan
Gündem

Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan

Ankara, Gazze’de akan kanı durdurmak ve bölgedeki insani trajediye son vermek adına diplomasi ve istihbarat trafiğinin merkezi oldu. Dışişle..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23