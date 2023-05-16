2023-05-16 20:54:56 Göçmenlerin bekleyişi sürüyor
ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Juarez'de terk edilmiş bir binada yeniden sınırı geçmek için bekliyor.
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ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Juarez'de terk edilmiş bir binada yeniden sınırı geçmek için bekliyor.
ABD’de 42. Madde yürürlükten kalkmadan önce ülkeye geçip Meksika'ya tekrar sınır dışı edilen göçmenler, Juarez’de terk edilmiş bir binada yaşamlarını sürdürüyor.
Göçmenler, ABD’den yeniden sığınma talebinde bulunmak için CBP One uygulaması aracılığıyla randevu almaya çalışıyor.
Randevu almak ve yeniden Amerika sınırı geçmek için bekleyen göçmenler günlük yaşamlarına devam ediyor.
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