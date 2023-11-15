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Kültür Sanat
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Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

2023-11-15 17:28:03
Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "tarihin sıfır noktası", okulların ilk ara tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

#1
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelenen ve kültür turizminin önemli merkezlerinin başında gelen tarihi ören yerine yerli ve yabancı ziyaretçilerin rağbeti devam ediyor. İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce yerli turist, Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik mekanları geziyor.

#2
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

Müze müdürlüğü rakamlarına göre bölgeyi günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, ara tatilde en fazla tercih edilen kentlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini söyledi.

#3
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

Kente gelen herkesin Göbeklitepe'yi görmek istediğini vurgulayan Çoban, "Özellikle çocuklu ailelerimiz ara tatilin olması dolayısıyla kentimizi yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. Çizgi filmlerde Göbeklitepe'yi tanıyan çocukların bölgeyi yerinde görmesinin heyecanına şahit oluyoruz. Şu an Göbeklitepe'de büyük bir yoğunluk var. Öğrencisi olan çok sayıda aileyi kentimizde bugünlerde görmek hepimizi memnun ediyor." diye konuştu.

#4
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

Ailesiyle İstanbul'dan bölgeyi ziyarete gelen 12 yaşındaki Beste Bodur, "Burayı çok güzel buldum taşların üzerindeki motifler çok güzel. Daha önce filmde görmüştüm, buraya gelince daha detaylı görme imkanım oldu, çok sevdim." dedi.

#5
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

Ankara'dan ailesiyle Göbeklitepe'ye gelen 13 yaşındaki Kaan Tokatlı, "Daha önce televizyonda görmüştüm ama burada daha güzel görünüyor." diye konuştu.

#6
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

Ziyaretçilerden Mehmet Kalkan, medyada sürekli gördükleri Göbeklitepe'yi çok merak ettikleri için gezdiklerini belirterek, "Ara tatili fırsat bilerek geldik. Çocuklar burayı çizgi filmlerde takip ediyordu gerçekten de beklediğimiz gibi güzel çıktı. Tarihin sıfır noktasında olduğumuz için heyecanlıyız çocuklar da çok eğlenip memnun kaldılar, herkesin görmesini tavsiye ederiz." diye konuştu.

#7
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

Konya'dan Göbeklitepe'yi ziyarete geldiğini belirten Hamdi Ataç, "Burayı muhteşem buldum. İnsanların o günün şartlarına göre bu taşları bu tepeye nasıl çıkarmışlar çok merak ettim." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

#9
Foto - Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

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