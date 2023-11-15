Göbeklitepe’de ara tatil yoğunluğu

Kente gelen herkesin Göbeklitepe'yi görmek istediğini vurgulayan Çoban, "Özellikle çocuklu ailelerimiz ara tatilin olması dolayısıyla kentimizi yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. Çizgi filmlerde Göbeklitepe'yi tanıyan çocukların bölgeyi yerinde görmesinin heyecanına şahit oluyoruz. Şu an Göbeklitepe'de büyük bir yoğunluk var. Öğrencisi olan çok sayıda aileyi kentimizde bugünlerde görmek hepimizi memnun ediyor." diye konuştu.