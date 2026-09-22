Gizli silahı balıkçılar yakaladı! O hayalet kamikaze İHA ağlara takıldı
Florida’daki Eglin Hava Üssü yakınlarında avlanan şanslı balıkçılar, ABD Ordusu'nun en yeni gizli silahlarından biri olan ve kısa süre önce kaybolduğu bildirilen LUCAS kamikaze İHA'sını balık ağlarına takılmış halde buldu. Rusya-Ukrayna savaşında ünlenen İran yapımı Şahid-136 modelleri örnek alınarak ABD standartlarına göre geliştirilen bu yüksek teknolojili aracın motor ve pervanesinin sular altında büyük hasar aldığı tespit edildi. Görevlilere teslim edilen kazazede İHA, Amerikan ordusunun en gizli test projelerinden birinin böyle ayaklar altına serilmesiyle ülkede adeta şok etkisi oluşturdu.