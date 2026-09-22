Gizli silahı balıkçılar yakaladı! O hayalet kamikaze İHA ağlara takıldı

Rusya tarafından Ukrayna’ya karşı çok aktif bir şekilde kullanılan Şahid-136’lar, ABD ile İsrail’in İran’a saldırısının ardından İran tarafından Orta Doğu’daki ülkelere yönelik hava saldırılarında da aktif olarak kullanılmıştı. Bunun üzerine ABD, Şahid-136 üzerinden ABD standartlarına uygun bir şekilde LUCAS’ı geliştirdi. ABD Ordusu, LUCAS’ı ilk kez 28 Şubat 2026’da İran’a karşı kullanmıştı. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 2,4 metre kanat açıklığına sahip LUCAS İHA, Arizona merkezli SpektreWorks tarafından ABD ordusuyla iş birliği içinde geliştirildi. İHA; katapult, roket destekli kalkış ve mobil yer / araç sistemleri dâhil farklı mekanizmalarla fırlatılabiliyor.