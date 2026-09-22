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Gizli silahı balıkçılar yakaladı! O hayalet kamikaze İHA ağlara takıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gizli silahı balıkçılar yakaladı! O hayalet kamikaze İHA ağlara takıldı

Florida’daki Eglin Hava Üssü yakınlarında avlanan şanslı balıkçılar, ABD Ordusu'nun en yeni gizli silahlarından biri olan ve kısa süre önce kaybolduğu bildirilen LUCAS kamikaze İHA'sını balık ağlarına takılmış halde buldu. Rusya-Ukrayna savaşında ünlenen İran yapımı Şahid-136 modelleri örnek alınarak ABD standartlarına göre geliştirilen bu yüksek teknolojili aracın motor ve pervanesinin sular altında büyük hasar aldığı tespit edildi. Görevlilere teslim edilen kazazede İHA, Amerikan ordusunun en gizli test projelerinden birinin böyle ayaklar altına serilmesiyle ülkede adeta şok etkisi oluşturdu.

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Foto - Gizli silahı balıkçılar yakaladı! O hayalet kamikaze İHA ağlara takıldı

19 Eylül Cumartesi günü Florida’daki Eglin Hava Üssü yakınlarında avlanan balıkçıların ağlarına, ABD Ordusu tarafından kısa süre önce kullanıma alınan LUCAS Kamikaze İHA takıldı. Sudan çıkarılan İHA, görevlilere teslim edildi. ABD’nin esasan İran orjinli olan ve Rusya tarafından Ukrayna’ya karşı aktif olarak kullanılan Şahid-136 Kamikaze İHA üzerinden geliştirdiği LUCAS, ilk olarak İran’a yönelik gerçekleştirilen Epic Fury Opersyonu’nda kullanıma alınmıştı. Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki 96. Test Kanadı, denizden çıkarılan aracın test çalışmalarında kullanıldığını doğruladı. Eglin Hava Üssü Sözcüsü, kısa bir süre önce bir insansız hava aracı kaybedildiğini bildirmişti.

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Foto - Gizli silahı balıkçılar yakaladı! O hayalet kamikaze İHA ağlara takıldı

Bulunan aracın motoru, pervanesi ve burun bölgesindeki sistemlerin hasarlı olduğu öğrenildi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması ile birlikte düşük birim maliyete sahip kamikaze insansız hava araçlarının kullanımı yaygınlaştı. İran tarafından geliştirilen ve Rusya’ya tedarik edilen Şahid-136 tipi sabit yönlü kamikaze İHA’lar ise 30-50 bin dolarlık birim fiyatı ile bu alanda öne çıkıyor.

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Foto - Gizli silahı balıkçılar yakaladı! O hayalet kamikaze İHA ağlara takıldı

Rusya tarafından Ukrayna’ya karşı çok aktif bir şekilde kullanılan Şahid-136’lar, ABD ile İsrail’in İran’a saldırısının ardından İran tarafından Orta Doğu’daki ülkelere yönelik hava saldırılarında da aktif olarak kullanılmıştı. Bunun üzerine ABD, Şahid-136 üzerinden ABD standartlarına uygun bir şekilde LUCAS’ı geliştirdi. ABD Ordusu, LUCAS’ı ilk kez 28 Şubat 2026’da İran’a karşı kullanmıştı. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 2,4 metre kanat açıklığına sahip LUCAS İHA, Arizona merkezli SpektreWorks tarafından ABD ordusuyla iş birliği içinde geliştirildi. İHA; katapult, roket destekli kalkış ve mobil yer / araç sistemleri dâhil farklı mekanizmalarla fırlatılabiliyor.

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