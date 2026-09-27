Gizli nesneyi fark ettiler! İnsanlarda dokunmadan hissetme yeteneği keşfedildi

Eğer ileride gömülü sert bir cisim varsa bu zincirlerin davranışı değişiyor. İnsan parmağı, nesnenin kendisine değil, onun kum üzerinde oluşturduğu çok küçük direnç farkına tepki veriyor. Benzer bir mekanizmanın bazı kıyı kuşlarının kum ve çamur altındaki avlarını bulmasına yardımcı olduğu biliniyor.