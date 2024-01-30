Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

KaDeWe Genel Müdürü Michael Peterseim Kasım ayı sonunda grubun Signa krizine yakalanmayacağına dair güvenini dile getirmişti. Peterseim, "Operasyonel olarak olağanüstü bir iş çıkarıyoruz. Zor ekonomik koşullarda bile tüm tesislerimizde satışlar artıyor. Ancak endekse bağlı kiralar orantısız derecede yüksek, piyasa ile uyumlu değil ve daha da yükselecek" dedi.