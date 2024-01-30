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Ekonomi
12
Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

2024-01-30 08:07:32
Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

Küresel ekonomik kriz dünyayı etkisi altına alırken bu kez ünlü giyim devi iflas etti.

#1
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

Dünya genelindeki ekonomik kriz artık içinde çıkılamaz hale gelmiş durumda.

#2
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

Şimdi ise İsrail-Filistin savaşı piyasaları karıştırdı.

#5
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

Küçük, orta ya da büyük ölçekli şirket olmasına bakılmaksızın, milyonlarca işletmenin yaşadığı iflas furyasına bir yenisi daha eklendi.

#6
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

Almanya'nın önemli büyük kentlerinde şubeleri bulunan lüks mağaza KaDeWe Grup iflas başvurusunda bulundu.

#7
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

KaDeWe lüks mağazaları, Almanya'nın Berlin, Münih ve Hamburg gibi üç büyük şehirlerinde şubelere sahip. Ancak şirket iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Şirket Pazartesi günü Alman Basın Ajansı'na yaptığı açıklamada, mağazaların faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Perakende şirketi, üç lokasyondaki kiraların işletme üzerinde özel bir yük oluşturduğunu vurguladı. Bu kiraların "sürdürülebilir, karlı operasyonları neredeyse imkansız" hale getirdiği belirtildi.

#8
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

Perakende şirketi KaDeWe'nin iflası Avusturyalı yatırımcı René Benko'nun sahibi olduğu Signa şirketler ağının zor duruma düşmesinden sadece birkaç hafta sonra geldi.

#9
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

KaDeWe Grubun yüzde 50,1'i Taylandlı Chirathivat ailesinin Central Group'una, yüzde 49,9'u ise Galeria Karstadt Kaufhof'un da sahibi olan Signa Retail'e ait. Signa Retail, Kasım ayı sonunda işlerini organize bir şekilde tasfiye edeceğini duyurdu.

#10
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

KaDeWe Genel Müdürü Michael Peterseim Kasım ayı sonunda grubun Signa krizine yakalanmayacağına dair güvenini dile getirmişti. Peterseim, "Operasyonel olarak olağanüstü bir iş çıkarıyoruz. Zor ekonomik koşullarda bile tüm tesislerimizde satışlar artıyor. Ancak endekse bağlı kiralar orantısız derecede yüksek, piyasa ile uyumlu değil ve daha da yükselecek" dedi.

#11
Foto - Giyim devi iflas etti! Mağazaların hepsini kapatacaklar

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