Giresun'dan korkunç olay: Karı-koca hayatını kaybetti, gelinleri ağır yaralı!
Giresun'da bir otomobilin dereye uçması sonunu, karı-koca hayatını kaybederken, gelinleri yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesi Karadoğa Yaylası mevkiinde Sefer A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KARI-KOCA CAN VERDİ Sürücü ile araçta bulunan eşi Nazmiye A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken gelinleri Nuran A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
