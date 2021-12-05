Gıdaları soğuk ve sıcak tüketmenin etkileri şaşırtıyor

Sıcak yemek uzun süre tok tutar Bunun olmasının nedeni, sıcak yemeklerin iştahınızın size o kadar hızlı dönmesini sağlamamasıdır. Sıcak yemekteki tatlar daha iyi salınır ve besleyici hale gelir. Böylece doyma duygunuz oldukça artar ve yemeğinizi tüketme hızınız azalır. Yavaş yemek yerken, beyniniz doymaya başladığınıza dair sinyaller alır. Bu nedenle, yavaş yemek, ihtiyacınız olduğu kadar yemenizi sağlar ve beyniniz, yemeğinizi bitirdikten sonra iştahınızı daha uzun süre bastırır. Harika bir örnek, sadece sıcak yenmeyen, aynı zamanda neredeyse sadece su olan çorbadır. Sıvı, onu çok daha kolay yemenize yardımcı olur ve sizi katı ve soğuk yiyeceklerden çok daha hızlı doldurur.