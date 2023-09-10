GES üretiyor o il kazanıyor

'GES üretecek, Bayburt kazanacak' sloganıyla yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde Bayburt Belediyesine ait 30 bin metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan Yeni Güneş Enerjisi Santralinde üretilen enerjiyle hem Bayburt kazanıyor, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. 2.288 kWp gücündeki, yıllık 3 milyon 650 bin kilovatsaat (3.650 GWH) enerji üretim kapasitesine sahip olan santral, 15 milyon lira bedelle tamamlanarak hizmete sunuldu. Bununla birlikte yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının üretiminde ve kullanımında öncü kuruluşlardan olan Bayburt Belediyesinin bu alandaki yatırımlarından biri olan Yeni Güneş Enerjisi santralinde, üretilen enerjiyi devletin 10 yıllık alım garantisi de bulunuyor.