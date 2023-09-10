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Ekonomi
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GES üretiyor o il kazanıyor

2023-09-10 10:58:17
GES üretiyor o il kazanıyor

Yeni Güneş Enerjisi Santralinde üretilen enerjiyle hem Bayburt kazanıyor hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor.

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Foto - GES üretiyor o il kazanıyor

'GES üretecek, Bayburt kazanacak' sloganıyla yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde Bayburt Belediyesine ait 30 bin metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan Yeni Güneş Enerjisi Santralinde üretilen enerjiyle hem Bayburt kazanıyor, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. 2.288 kWp gücündeki, yıllık 3 milyon 650 bin kilovatsaat (3.650 GWH) enerji üretim kapasitesine sahip olan santral, 15 milyon lira bedelle tamamlanarak hizmete sunuldu. Bununla birlikte yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının üretiminde ve kullanımında öncü kuruluşlardan olan Bayburt Belediyesinin bu alandaki yatırımlarından biri olan Yeni Güneş Enerjisi santralinde, üretilen enerjiyi devletin 10 yıllık alım garantisi de bulunuyor.

#2
Foto - GES üretiyor o il kazanıyor

Yeni Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgiler veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kısa bir sürede santrali tamamlayarak hizmete sunduklarını kaydetti.

#3
Foto - GES üretiyor o il kazanıyor

Santralin uzun vadede Bayburt Belediyesine ekonomik anlamda katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Pekmezci, "12 Ağustos 2021 tarihinde yapımına başlanan GES projemiz, 27 Kasım 2021 tarihinde tamamlanarak hizmete girdi. Şu an üretimine devam ediyor. GES projemizin toplam maliyeti yaklaşık 15 milyon liraydı ve bu projemiz yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanarak, halkın hizmetine sunulmuş oldu. Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde belediyemize ait 30 bin metrekare arsa üzerine kurulan santralimizde üretilen enerji devletimizin 10 yıllık alım içerisinde garantisi içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Santralimiz, yıllık 3 milyon 650 bin KW enerji üretimi kapasitesine sahip ve 2.288 kWp gücünde olacak şekilde bir çalışma ortamı sağladık. Belediyemize ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak bu projeyi, uzun vadede Bayburt Belediyesine ekonomik anlamda destek olacak bir çalışma olarak değerlendiriyoruz" dedi.

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