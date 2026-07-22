Gerilimi füze gibi tırmandıracak çıkış: Türk gemisini silah taşıyor diye vurduk, yine vuracağız
Türk sahipli geminin saldırıya uğramasının ardından şok eden bir açıklama geldi. Açıklamada, "Saldırılara devam edeceğiz" denildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk sahipli geminin saldırıya uğramasının ardından şok eden bir açıklama geldi. Açıklamada, "Saldırılara devam edeceğiz" denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya NATO askerlerini konuşlandırmayı planladığını öne süren Peskov, “Bu, kabul edilemez. Bu tür eylemlere izin veremeyiz. Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin konuşlandırılmasına izin verilmemesi için 'özel askerî operasyonu' (Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü topyekûn işgal girişimi ve saldırılarına verdiği isim) yürütüyoruz." iddiasında bulundu.
Anadolu Ajansının (AA) haberine göre, Rus savaş gemisinin Birleşik Krallık kıyılarının yaklaşık 40 deniz mili (74 kilometre) açığında canlı atış tatbikatı gerçekleştirmesini değerlendiren Peskov, söz konusu saldırgan askerî eylemi “uluslararası deniz hukukuna uygun” olarak tanımladı.
Hindistan’ın, Ukrayna'nın Odesa kenti (Hacıbey) açıklarında vurulan Türk sahipli “Golden Leo” adlı gemide 4 vatandaşının hayatını kaybetmesi üzerine Rus maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermesine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, tahıl ticaretinde kullanılan geminin Ukrayna’ya silah sevkiyatı yaptğını ileri sürdü ancak herhangi bir kanıt sunamadı.
Peskov, Hindistan’a Rus ordusunun Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapan gemilere saldırılar düzenlediğini, bundan sonra da düzenlemeye devam edeceklerini izah ettiklerini söyleyerek, "Hindistan'a Ukrayna konusundaki pozisyonumuzu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kıyiv yönetimi için silah sevkiyatı yapan gemilere saldırılar düzenlediğini ve düzenlemeye devam edeceğini izah ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı Andy Burnham ile temas kurmayacaklarını da ifade eden Peskov, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği haberlerine ilişkin ise, “Bu bilgiye sahip değilim. Bu tür ziyaretler, genellikle gizli şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle konuyla ilgili bir şeyler söyleyemem.” dedi.
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