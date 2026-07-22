Gerilimi füze gibi tırmandıracak çıkış: Türk gemisini silah taşıyor diye vurduk, yine vuracağız

Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı Andy Burnham ile temas kurmayacaklarını da ifade eden Peskov, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği haberlerine ilişkin ise, “Bu bilgiye sahip değilim. Bu tür ziyaretler, genellikle gizli şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle konuyla ilgili bir şeyler söyleyemem.” dedi.