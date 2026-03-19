DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gerçek bir vefa örneği! 678 yıllık camiye 18 yıldır gönüllü hizmet

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan İbrahim Kabayama, 678 yıllık Ulu Cami’nin temizliğini 18 yıldır gönüllü olarak sürdürüyor.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yıllara yayılan bir vefa hikayesi duyanları derinden etkiliyor.

Yeşilhisar ilçesinde 1348 yılında Eretnalılar Dönemi'nde yapılan Ulu Cami'de, 678 yıldır ibadet yapılıyor. İlçede yaşayan İbrahim Çayabatmaz da 18 yıldır gönüllük olarak tarihi caminin temizliğini yapıyor.

İbrahim Çayabatmaz, "Burası, Müslümanların ibadet ettiği bir yer. Temizliğine, içine ve dışına dikkat ediyorum. Bazen yaşlı kişiler bana imrenir. Allah’ın emriyle mescitlerin temiz tutulması gerekir. Ben de acizane temizleyen birisiyim. 2011 yılında belediyenin aracılığıyla gassallığa da başladım. Caminin camını, çerçevesini, minberini, mihrabını, kadın mahfilini ve dışarıdaki umuma açık alanları elimden geldiğince temizlemeye çalışıyorum. Rabb'im halkımızdan razı olsun. Ben hakkımı helal ediyorum, onlar da helal eder inşallah. 2022 yılında emekli oldum ama yine fahri olarak devam ediyorum" dedi.

Çayabatmaz, "18 yıldır bu işin içindeyim. Ezan okumam da kaymakamların hoşuna gitmişti, bu nedenle 2012 yılında bir teşekkür belgesi aldım. Burası Eretna Devleti'nden kalma tarihi bir Ulu Cami'dir. Vakfa ait olduğu için herhangi bir müdahale yapmıyoruz sadece temizliğini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 700 yıllık bir cami. Dışarıdan da ziyaretçiler geliyor" diye konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23