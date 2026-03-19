Gerçek bir vefa örneği! 678 yıllık camiye 18 yıldır gönüllü hizmet

İbrahim Çayabatmaz, "Burası, Müslümanların ibadet ettiği bir yer. Temizliğine, içine ve dışına dikkat ediyorum. Bazen yaşlı kişiler bana imrenir. Allah’ın emriyle mescitlerin temiz tutulması gerekir. Ben de acizane temizleyen birisiyim. 2011 yılında belediyenin aracılığıyla gassallığa da başladım. Caminin camını, çerçevesini, minberini, mihrabını, kadın mahfilini ve dışarıdaki umuma açık alanları elimden geldiğince temizlemeye çalışıyorum. Rabb'im halkımızdan razı olsun. Ben hakkımı helal ediyorum, onlar da helal eder inşallah. 2022 yılında emekli oldum ama yine fahri olarak devam ediyorum" dedi.